Güne alıcılı bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışına oranla yüzde 0,60 değer kazanarak 14.686,64 puana yükseldi.

Toplam işlem hacminin 67,9 milyar TL olarak gerçekleştiği seansta, özellikle bilişim sektörü yüzde 3,05’lik yükselişiyle piyasayı sırtladı. Bankacılık ve holding endeksleri ise daha temkinli bir yükseliş grafiği çizdi.

ARACI KURUM DAĞILIMINDA "TERA" VE "ÜNLÜ" LİDERLİĞİ

Saat 14.00 verilerine göre piyasada alım tarafında belirgin bir iştah gözlendi.

• En Çok Alım Yapanlar: Alım tarafında Tera Yatırım, yaklaşık 1,1 milyar TL'lik net hacimle listenin başında yer aldı. Onu 610 milyon TL ile Ünlü Menkul ve 474 milyon TL ile A1 Capital izledi.

• En Çok Satış Yapanlar: Satış tarafında ise TEB, 1,03 milyar TL net çıkışla dikkat çekerken, yabancı işlemlerinde kilit rol oynayan Bank of America (BofA) 946 milyon TL'lik satışla ikinci sırada yer aldı.

GÖZLER WASHİNGTON VE ANKARA’DA

Küresel piyasalarda ABD üretici fiyat endeksi'nin (ÜFE) beklentileri aşması normal şartlarda baskı oluşturabilecekken, teknoloji hisselerindeki ralli risk iştahını ayakta tuttu.

Ancak asıl heyecan, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında bugün gerçekleşecek olan yüz yüze görüşmede. Bu görüşmeden çıkacak ticaret ve teknoloji mesajları, küresel borsa rotalarını belirleyecek.

Yurt içinde ise yatırımcılar, TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın yılın ikinci enflasyon raporu sunumuna odaklandı. Para politikasının seyrine dair verilen mesajlar, borsa üzerinde dengeli bir etki yarattı.

TEKNİK SEVİYELER: DİRENÇ 14.800 PUAN

Analistler, seansın geri kalanında ABD'den gelecek haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve perakende satış verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde:

• Direnç: 14.800 ve 14.900 puan

• Destek: 14.600 ve 14.500 puan seviyeleri önemini koruyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.