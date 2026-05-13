Küresel piyasaların merakla beklediği ABD nisan ayı üretici enflasyonu verileri, enflasyonist baskının üretim ayağında hala çok güçlü olduğunu kanıtladı.

Enflasyonun öncü göstergesi kabul edilen bu verinin yıllık bazda yüzde 6’ya fırlaması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına yönelik "şahin" beklentileri güçlendirdi.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan veriler hem manşet hem de çekirdek rakamlarda tahminlerin çok üzerinde bir tablo ortaya koydu.

BEKLENTİLER ALT ÜST OLDU: AYLIK ARTIŞ REKOR SEVİYEDE

Nisan ayına ilişkin ÜFE, bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 artarak Mart 2022'den bu yana kaydedilen en hızlı aylık yükselişini gerçekleştirdi.

Piyasanın aylık bazda sadece yüzde 0,5’lik bir artış beklediği düşünüldüğünde, gerçekleşen rakamın ciddiyeti daha net anlaşılıyor.

Yıllık bazda ÜFE, mart ayındaki yüzde 4,3 seviyesinden yüzde 6’ya sıçradı. Bu rakam, Aralık 2022’den beri görülen en yüksek yıllık artış olarak kayıtlara geçti.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA ALARM VERİYOR

Gıda ve enerji gibi değişken kalemlerin dışarıda bırakıldığı çekirdek ÜFE verileri de tablodaki karamsarlığı destekledi:

• Aylık Çekirdek ÜFE: Beklentiler yüzde 0,3 iken gerçekleşen rakam yüzde 1 oldu.

• Yıllık Çekirdek ÜFE: Yüzde 4,3 beklentisine karşılık yüzde 5,2 olarak açıklandı.

PİYASALAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

ÜFE verileri, üretim maliyetlerinin arttığını ve bu maliyetlerin ilerleyen dönemde tüketici fiyatlarına (TÜFE) yansıyacağını gösteren en önemli "erken uyarı" mekanizmasıdır.

Beklentilerin bu denli aşılması, ABD Merkez Bankası'nın enflasyonu dizginlemek için faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutabileceği endişesini artırdı.

Veri sonrası küresel piyasalarda dolar endeksi güçlenirken, riskli varlıklardan (borsalar ve altın) sınırlı bir kaçış gözlemleniyor.

Bu hafta açıklanacak olan TÜFE öncesinde gelen bu veri, enflasyonist baskının kalıcı olabileceğine dair korkuları tetikledi.