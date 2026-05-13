Türkiye'de nisanda enflasyon aylık bazda yüzde 4,18 olarak gerçekleşirken yıllık enflasyon yüzde 32,37 seviyesine yükselmişti. Orta Doğu'daki belirsizlikler ve yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle piyasa beklentilerinin üzerinde gelen verilerin ardından gözler mayıs ayı enflasyonuna çevrildi.

Mayıs TÜFE verisi için ilk tahmin de Akbank Ekonomik Araştırmalar biriminden geldi.

MAYIS TÜFE İÇİN İLK TAHMİN

Akbank Ekonomik Araştırmalar tarafından mayıs ayına ilişkin toplanan ilk fiyat verilerine göre TÜFE'nin bu ay ortalama yüzde 1,42 seviyesinde gerçekleşebileceği öngörüldü.

Akbank Başekonomisti Çağrı Sarıkaya, "Nisanda enflasyona yüksek katkı yapan bazı gıda ve enerji kalemlerinde fiyat düşüşleri var. Buna karşılık çiğ süt alım fiyatlarındaki artışın doğrudan ve dolaylı etkileri görülüyor" ifadelerini kullandı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

KURBAN BAYRAMI ETKİSİ VURGUSU

Çağrı Sarıkaya, nisandaki yüksek seyrin ardından mayıs ayında aylık enflasyonun gerilemesinin "şokun yayılımı" açısından olumlu olacağını belirtti.

Ancak ayın geri kalan bölümünde özellikle gıda ve ulaştırma kalemlerinde Kurban Bayramı kaynaklı ilave fiyat artışlarının görülebileceğine dikkat çekildi.

Sarıkaya, "Ayın geri kalan kısmında, başta gıda ve ulaştırmada olmak üzere bayram kaynaklı ilave enflasyon görülebilir. İkinci ve nihai raporlamamızda bunları da gözlemlemiş olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

4 AYLIK ZAM FARKI YÜZDE 14,64 OLDU

Mayıs enflasyon verisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı maaş zammı açısından kritik önem taşıyor.

İlk 4 aylık dönemde emekliler yüzde 14,64 oranında maaş zammına hak kazanmıştı. Mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından temmuz ayında uygulanacak yarı yıl maaş artışı netleşecek.

5 AYLIK ZAM FARKI NE KADAR OLABİLİR?

İlk tahminlere paralel olarak mayıs ayında TÜFE'nin yüzde 1,42 gelmesi halinde, 5 aylık enflasyon farkının yaklaşık yüzde 16,27 seviyesine yükseleceği hesaplanıyor.

Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zam farkı da 5 aylık dönemde aynı seviyeye ulaşmış olacak.

GÖZLER TCMB'NİN ENFLASYON RAPORUNDA

Piyasalarda dikkatler bir yandan da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yarın (14 Mayıs 2026) açıklayacağı ikinci enflasyon raporuna çevrildi.

Yüksek gelen enflasyon verilerinin ardından Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedeflerinde yukarı yönlü revizyona gidebileceği beklentisi öne çıkıyor.

(Türkiye Gazetesi)