Dünyanın önde gelen endeks sağlayıcılarından MSCI, mayıs dönemi endeks revizyonunu açıkladı. Yapılan değişiklik kapsamında dokuz Türk şirketi Global Small Cap endeksinden çıkarılırken dört şirket endekse dahil edildi.

MSCI ayrıca fiili dolaşımdaki pay oranına ilişkin değerlendirme sonrası Kiler Holding'i endeksten çıkarırken, Global Standard endeksinden ise Ford Otosan'ı çıkardı.

KİLER HOLDİNG İÇİN DİKKAT ÇEKEN KARAR

MSCI, şubat ayında fiili dolaşımdaki pay oranına ilişkin belirsizlik nedeniyle incelemeye aldığı Kiler Holding’in endekste yer alma şartlarını karşılamadığına karar verdi.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, bazı fonların elinde bulunan Kiler Holding hisselerinin fiili dolaşım oranı hesaplamasından çıkarıldığı belirtilerek, bu nedenle şirketin MSCI Global Small Cap endeksinden çıkarılacağı ifade edildi.

"GEREKMESİ HALİNDE EK AÇIKLAMALAR YAPILACAKTIR"

MSCI tarafından yapılan açıklamada Türkiye piyasasındaki gelişmelerin yakından izlendiği vurgulanırken, "MSCI serbest dolaşımın değerlendirilmesi ve piyasaya yatırım yapılabilirlik konusunda paydaşlarla iletişim halindedir ve gerekmesi halinde ek açıklamalar yapacaktır" ifadelerine yer verildi.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

MSCI ENDEKSİNDEN ÇIKARILAN TÜRK ŞİRKETLERİ

MSCI'nin düzenli endeks değişiklikleri kapsamında Global Small Cap endeksinden çıkardığı şirketler şöyle sıralandı:

Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT)

Astor Enerji (ASTOR)

Destek Finans Faktoring (DSTKF)

Efor Yatırım (EFOR)

Grainturk (GRTHO)

Kiler Holding (KLRHO)

Tera Yatırım Menkul Değerler (TERA)

Torunlar GYO (TRGYO)

Ziraat GYO (ZRGYO)

MSCI Global Standard endeksinden çıkarılan şirket Ford Otosan (FROTO) oldu.

ENDEKSE EKLENEN ŞİRKETLER BELLİ OLDU

MSCI, Global Small Cap endeksine ise şu 4 şirketi dahil etti:

Altınkılıç Gıda (ALKLC)

CVK Maden (CVKMD)

Odine Solutions (ODINE)

Yeni Gimat GYO (YGGYO)

MSCI NEDİR? HİSSE İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

MSCI, dünya genelindeki yatırım fonlarının ve büyük yabancı yatırımcıların takip ettiği en önemli endeks sağlayıcılarından biri olarak kabul ediliyor. Bir şirketin MSCI endekslerine dahil edilmesi yabancı yatırımcı ilgisini ve fon girişini artırabilirken, endeksten çıkarılması ise hissede satış baskısı ve yabancı yatırımcı ağırlığının azalması riskini beraberinde getirebiliyor.