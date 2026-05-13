Küresel piyasalarda yoğun veri ve haber akışı yatırımcıların odağında yer alıyor. MSCI endeks değişiklikleri, ABD ile Çin arasında yapılacak kritik temaslar, değerli metallerde artan vergiler ve açıklanacak makroekonomik veriler piyasalarda yakından takip ediliyor.

Borsa İstanbul’da ise güne yatay açılış beklentisi öne çıkıyor.

MSCI ENDEKS DEĞİŞİKLİKLERİ AÇIKLANDI

MSCI tarafından açıklanan yeni endeks revizyonunda MSCI Global Standard endeksinden Ford Otosan (FROTO) çıkarıldı.

MSCI Global Small Cap endeksine Altınkılıç Gıda (ALKLC), CVK Maden (CVKMD), Odine Solutions (ODINE) ve Yeni Gimat GYO (YGGYO) eklendi.

Endeksten çıkarılan hisseler ise Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT), Astor Enerji (ASTOR), Destek Finans Faktoring (DSTKF), Efor (EFOR), Grainturk (GRTHO), Kiler Holding (KLRHO), Tera Yatırım (TERA), Torunlar GYO (TRGYO) ve Ziraat GYO (ZRGYO) oldu.

TRUMP VE Xİ GÖRÜŞMESİ GÜNDEMDE

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in nadir toprak elementleri konusunda sağlanan ateşkesi uzatma ihtimalini görüşeceği belirtildi. Trump’ın 13-15 Mayıs tarihlerinde Çin’i ziyaret etmesi bekleniyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI ARTTI

Dünyada elektrikli araç satışları nisanda yıllık bazda yüzde 6 artış göstererek 1,6 milyon adede ulaştı.

GOOGLE VE SPACEX’TEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Google ile SpaceX’in veri merkezlerini Dünya yörüngesine taşımaya yönelik stratejik ortaklık görüşmeleri yürüttüğü belirtildi.

HİNDİSTAN’DAN ALTIN VE GÜMÜŞ İTHALATINA VERGİ ARTIŞI

Hindistan, döviz rezervlerini korumak amacıyla altın ve gümüş ithalat vergilerini artırma kararı aldı.

BUGÜN PİYASALARDA HANGİ VERİLER TAKİP EDİLECEK?

Türkiye’de Cari İşlemler Dengesi verisi açıklanacak.

Euro Bölgesi’nde öncü GSYH verileri yayımlanacak.

ABD’de ÜFE verisi takip edilecek.

TCMB Enflasyon Raporu Sunumu 14 Mayıs’ta gerçekleşecek.

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi 15 Mayıs’ta açıklanacak.

MSCI endeks değişiklikleri 29 Mayıs’ta yürürlüğe girecek.

BORSA İSTANBUL BEKLENTİSİ

Analistler, Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinin güne yatay başlangıç yapmasının beklendiğini ifade ediyor.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

EKDMR – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 13 – 14 – 15 Mayıs’ta toplanacak.

A1CAP – 182 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

ALVES – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 600 milyon TL’den 11 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

ARCLK – 178 gün vadeli 1 milyar TL tutarında bono ihracı kapsamında talepler bugün toplanacak.

ARFYE – Halka arzdan elde edilen fonun 218,4 milyon TL’sinin hammadde tedariki ve işletme sermayesinde, 119,0 milyon TL’sinin borç ödemelerinde kullanıldığı açıklandı.

AKBNK – Yurt dışında 25 milyar TL’ye kadar İTMK ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

ARENA – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.

ARZUM – 91 gün vadeli 32,0 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

ARZUM – Ülkea Ülkügrup Ev Konsept ile yürütülen süreç kapsamında 19 – 22 Mayıs tarihlerindeki Hometex Fuarı’na katılım için sözleşme imzalandığı açıklandı.

ALBRK – 80 milyar TL’ye kadar kira sertifikası ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

BRSAN – Borusan Holding tarafından 7.100.000 adet B grubu payın talep toplama yöntemiyle yurt içi ve yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara pay başına 540,00 TL fiyattan yarın satılacağı açıklandı.

BJKAS – Şirket ile Tera Yatırım Holding arasında iki yıllık forma sırt sponsorluğu konusunda anlaşma sağlandığı açıklandı.

BRLSM – Şirketin, %100 bağlı ortaklığı Erde Mühendislik’in 150 milyon TL temettü dağıtacağı ve temettü ödemesinin şirkete 31 Aralık’a kadar yapılacağı açıklandı.

DMRGD – Tunam Unlu Mamüller'in bir bütün halinde şirket tarafından devralınması suretiyle birleşmesine karar verildiği açıklandı.

EBEBK – Halil Erdoğmuş tarafından 3.530.712 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

EGEGY – 500 milyon TL’ye kadar kira sertifikası ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

FROTO –Koç Finansman’da %100 oranında pay edinmesine BDDK tarafından izin verildiği açıklandı.

GMTAS – Şirketin, Ankara’da depo kiraladığı açıklandı.

GLCVY – QNBTR tarafından düzenlenen 2 milyar TL tutarındaki portföyün tahsili gecikmiş alacak ihalesinin şirket tarafından kazanıldığı açıklandı.

GLCVY – ENPRA tarafından düzenlenen 942,9 milyon TL tutarındaki portföyün tahsili gecikmiş alacak ihalesinin şirket tarafından kazanıldığı açıklandı.

HRKET – Üç yatırımcı tarafından toplam 8.611.200 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

IEYHO – Özışık İnşaat tarafından CEMAS’tan 350.000.000 adet BND Elektrik payının pay başına 0,75 TL fiyattan satın alınmasına karar verildiği açıklandı.

IMASM – Sermaye artırımına aracılık edilmesi için A1CAP ile aracılık sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

KLRHO – Suudi Arabistan’da Kiler Construction unvanlı şirketin kurulmasına karar verildiği açıklandı.

LILAK – Şirket ile Selüloz – İş Sendikası arasında devam eden TİS görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığı açıklandı.

MPARK – İstanbul Ataşehir’deki 13.625 m² arsanın 25 milyon dolara Sanport Gayrimenkul devredildiği ve arsa üzerine hastane binası yapılarak hastaneyi şirketin işleteceği açıklandı.

MAKIM – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL’den 1 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

QNBTR – Banka tarafından gerçekleştirilen 401 milyon TL’lik portföyün tahsili gecikmiş alacak ihalesinin Doğru Varlık tarafından kazanıldığı açıklandı.

PKART & SURGY – VBTS kapsamında şirket paylarına 12 Haziran’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

PLTUR – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

RGYAS – GIC Private tarafından 45.830.388 adet B grubu payın talep toplama yöntemiyle yurt içi ve yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara pay başına 163,00 TL fiyattan bugün satılacağı açıklandı.

SDTTR – Şirketin, 4,9 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

SEGMN – Şirket ile MGROS arasında şirket ürünlerinin satışı konusunda anlaşmaya sağlandığı açıklandı.

SEGMN – 290 dönüm alanda organik çilek ekimi gerçekleştirildiği, hasat sezonunun Haziran – Ekim ayları arasında gerçekleşmesinin planlandığı, 2.500 kg verim elde edilmesinin beklendiği açıklandı.

TCKRC – Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün açtığı ihaleyi 197,3 milyon TL bedelle şirketin kazandığı açıklandı.

VAKFA – Halka arzdan elde edilen fonun tamamının faktöring işlemlerinin finansmanında kullanıldığı açıklandı.

YEOTK – Şirketin, 2,0 milyon dolar tutarında iş aldığı açıklandı.

YKBNK – Yurt dışında 377 gün vadeli 60 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

ZERGY – Zekeriya Zeray tarafından 32.300.000 adet payın pay başına 24,00 TL fiyattan TAS’ta bir alıcıya satışı kapsamında Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

FRIGO – Şirket sermayesi bugün 294,2 milyon TL’den %188,91 oranında bedelsiz olarak 555,8 milyon TL artışla 850 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 3,31 TL’ye denk gelmekte.

GLRMK – Tahsisli sermaye artırımı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

VSNMD – Şirket sermayesinin 117 milyon TL’den %55 oranında bedelsiz olarak 64,3 milyon TL artışla 181,4 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

AVPGY – Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya tarafından 64,20 – 64,55 TL fiyat aralığından 40.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %24,55’e yükseldi.

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 31,54 – 31,62 TL fiyat aralığından geri alındı.

BIGCH – Mehmet Can Karabağ tarafından 7,40 – 7,45 TL fiyat aralığından 13.018.130 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %7,57’ye geriledi.

BOBET – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 19,70 TL fiyattan geri alındı.

GLYHO – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman tarafından 15,00 TL fiyattan 500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %36,21’e yükseldi.

GSDHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 543.450 adet pay 5,13 – 5,60 TL fiyat aralığından geri alındı.

GOKNR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 723.280 adet pay 23,34 TL fiyattan geri alındı.

IZFAS – Pusula Portföy tarafından 61,50 – 63,35 TL fiyat aralığından 5.150.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %32,86’ya geriledi.

FORTE – Ebubekir Balıkçı tarafından 99,00 – 100,90 TL fiyat aralığından 150.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %12,70’e geriledi.

KONTR – Bank of America Corporation tarafından 10,31 – 11,05 TL fiyat aralığından 133.587.059 adet alış ve 145.052.338 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %0,50’ye geriledi.

KLSYN – Bank of America Corporation tarafından 11,33 – 11,63 TL fiyat aralığından 9.271.297 adet alış ve 5.447.374 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,40’a yükseldi.

MAVI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 312.000 adet pay 43,86 – 43,98 TL fiyat aralığından geri alındı.

Bugün genel kurulu olan şirketler: ASELS, DGNMO, ENTRA, KIMMR, EUREN, FRMPL, KOTON, MRSHL

Kaynak: İnfo Yatırım