Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlamasına ilişkin açıklama yaptı.

Keçeli, iki ülke arasındaki normalleşme süreci kapsamında doğrudan ticaret için gerekli bürokratik hazırlıkların 11 Mayıs itibarıyla tamamlandığını duyurdu.

DOĞRUDAN TİCARET İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Yapılan açıklamada, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ortak sınırın açılmasına yönelik teknik ve bürokratik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

Yeni düzenleme sayesinde Türkiye'den üçüncü ülkeler üzerinden Ermenistan'a gönderilen malların nihai varış noktasının "Ermenistan", aynı şekilde Ermenistan'dan gelen ürünlerin çıkış noktasının da "Türkiye" olarak yazılabilmesi mümkün hale geldi.

"KALICI BARIŞ VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ İÇİN FIRSAT"

Keçeli, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve ekonomik işbirliği açısından önemli bir fırsat yakalandığını belirtti.

Türkiye'nin bölgesel ticari ilişkilerin geliştirilmesine destek vermeye devam edeceğini ifade eden Keçeli, ekonomik ilişkilerde yeni bir aşamaya geçildiğine işaret etti.

NORMALLEŞME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Türkiye ile Ermenistan arasında 2022 yılından bu yana devam eden normalleşme sürecinde son açıklama, ekonomik ilişkiler açısından yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.