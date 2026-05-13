Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını önceki kapanışa göre yüzde 0,67 değer kaybederek tamamladı.

Saat 13.00 itibarıyla 99,23 puan azalışla 14.680,70 seviyesine gerileyen endekste, toplam işlem hacmi 87,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Günün ilk yarısında 14.680,70 puana kadar çekilen endekste, Bank of America’nın (BofA) yaklaşık 1,8 milyar TL’lik net satışı dikkat çekti.

SEKTÖRLERDE AYRIŞMA: TİCARET YÜKSELİYOR, FAKTORİNG DÜŞÜŞTE

Endeks genelindeki satış baskısına rağmen sektör bazlı hareketler yatırımcıların odağında:

• En Çok Kazandıran: Ticaret endeksi yüzde 2,02 artışla pozitif ayrışarak günün parlayan sektörü oldu.

• En Çok Kaybettiren: Finansal kiralama ve faktoring sektörü yüzde 9,13 gibi sert bir düşüşle günün en çok değer kaybeden grubu olarak kaydedildi.

• Ana Lokomotifler: Bankacılık endeksi yüzde 0,03 ile yatay-pozitif bir duruş sergilerken, Holding endeksi yüzde 0,50 kayıpla genel düşüşe eşlik etti.

YABANCI SATIŞI PİYASAYI BASKILIYOR

Kurum bazlı AKD (aracı kurum dağılımı) verilerine göre saat 13.50 itibarıyl tahtadaki hacim dengesi satış tarafında yoğunlaşmış durumda:

• Net Satıcılar: Listenin başında -1.796.493.484 TL net hacim ile Bank of America yer alıyor. BofA’yı sırasıyla Ak Yatırım (-800,6 milyon TL) ve İnfo Yatırım (-573,6 milyon TL) takip ediyor. Yabancı işlemlerindeki bu yoğun satış baskısı, endeksin 14.700 desteğini kırmasında ana etken olarak görülüyor.

• Net Alıcılar: Satışları karşılamaya çalışan kurumların başında ise 932.961.151 TL net hacim ile Tera Yatırım geliyor. Onu Yapı Kredi (872,1 milyon TL) ve Garanti BBVA (755,3 milyon TL) izliyor.

GÖZLER ABD ÜRETİCİ ENFLASYONUNDA (ÜFE)

Analistler, ABD ile İran arasındaki ateşkes görüşmelerine dair belirsizliklerin risk iştahını frenlediğini belirtiyor.

Günün geri kalanında ABD'de açıklanacak olan üretici fiyat endeksi (ÜFE) verisinin, küresel enflasyon beklentileri ve Fed’in faiz rotası açısından piyasalara yeni bir yön tayin etmesi bekleniyor.

TEKNİK ANALİZ VE DESTEK SEVİYELERİ

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.500 puan seviyeleri kritik destek bölgeleri olarak takip edilirken; yukarı yönlü toparlanmalarda 14.800 ve 14.900 puan seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat SASA 2.96 20.314.322.759,83 % -8.36 16:17 ASTOR 333 13.532.463.433,50 % -0.08 16:17 RGYAS 191.5 11.622.759.663,90 % 6.45 16:17 THYAO 306.75 7.525.581.412,25 % 0.33 16:17 HEKTS 4.75 5.656.680.630,19 % -1.66 16:17 Tüm Hisseler

