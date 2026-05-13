Borsa İstanbul’un son dönemdeki en çok konuşulan şirketlerinden biri olan Kiler Holding (KLRHO), MSCI endeksinden çıkarılma kararı ve sonrasındaki sert fiyat hareketleriyle gündemdeki yerini koruyor.

Şubat ayında 1 trilyon liralık piyasa değerini aşan şirket, bugün itibarıyla 179 milyar lira seviyelerine kadar gerilerken, fiili dolaşımdaki pay oranına ilişkin incelemelerin ardından endeks dışı kaldı.

MSCI KARARI VE "DOLAŞIM" BELİRSİZLİĞİ

MSCI, Şubat 2026 değerlendirmesinde Kiler Holding’in segment yükseltmesini iptal etmiş ve ardından Global Small Cap endeksinden çıkarılmasına karar vermişti.

Kurumdan yapılan açıklamada, bazı fonların elindeki hisselerin fiili dolaşım oranı hesaplamasına dahil edilmeyeceği belirtildi. Bu karar, piyasa katılımcıları arasında "likidite" tartışmalarını da beraberinde getirdi.

FİYATLARDAKİ SERT HAREKET: 590 TL’DEN 110 TL’YE

Bir dönem piyasa değeriyle zirveyi zorlayan holdingin hisselerinde hareketli anlar yaşanıyor.

Hisse performansı, yıl başındaki agresif yükselişin ardından gelen MSCI kararıyla tersine döndü:

• Zirve Dönemi: Ocak ayını yüzde 92,65 primle 590 TL’den kapatan hisse, piyasa değeri bazında ASELSAN ile yarışır hale gelmişti.

• Güncel Durum: Saat 13.00 itibarıyla hisse fiyatı 111,80 TL seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor.

Şirketin piyasa değeri ise sene başındaki 1 trilyon liralık rekor seviyelerden 179,24 milyar TL'ye gerilemiş durumda.

13 MAYIS AKD ANALİZİ: SATIŞ BASKISI SÜRÜYOR MU?

Günün aracı kurum dağılımı (AKD) verilerine göre saat 13.15 itibarıyla tahtada kurumsal ve bireysel tarafta hareketlilik devam ediyor:

• Alıcı Tarafı: Ziraat Yatırım (yüzde 27,49) ve Garanti BBVA (yüzde 21,09) alımlarda başı çekiyor.

• Satıcı Tarafı: Yabancı kurumlar, satış ağırlıklı pozisyon almış durumda. Satış tarafında Bank of America (yüzde 32,35) ve A1 Capital (yüzde 20,63) en agresif satıcılar olarak dikkat çekiyor.

• Net Fark: İlk 5 alıcı ve satıcı dengesinde yaklaşık -150.785.000 TL'lik bir net çıkış gözleniyor, bu da satış baskısının henüz tam olarak sönümlenmediğine işaret ediyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM: TOPARLANMA ÇABASI MI?

Grafik verilerine bakıldığında, şubat ayındaki tepe noktasından başlayan düşüş trendinin ardından hissenin mayıs ayı itibarıyla 110 TL bandında bir taban oluşturma çabası içinde olduğu görülüyor.

İşlem hacmi, rekor kırdığı günlere oranla daha stabilize bir seyir izlerken, RSI ve diğer teknik göstergeler aşırı satım bölgesinden yatay bir seyre geçişi teyit ediyor.

Kiler Holding’in piyasa değeri sıralamasında zirvedeki yerini ASELSAN’a devretmesiyle birlikte, piyasa katılımcıları şirketin finansal tablolarını ve fiili dolaşım oranına ilişkin gelecek yeni açıklamaları yakından takip ediyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.