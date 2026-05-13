Küresel piyasalarda hafta ortası işlemler başlarken altın fiyatlarında kararsız ve "yatay-aşağı" görünüm öne çıkıyor. Dünkü yüzde 0,42'lik düşüşle 4.715 dolardan kapanış yapan ons altın, bugün TSİ 10:57 itibarıyla 4.703 dolar civarında denge arayışını sürdürüyor.

Spot piyasada işlem gören 13 Mayıs 2026 gram altın fiyatı 6.852 TL'den güne başlarken, Kapalıçarşı'daki kuyumcularda fiziki gram satış fiyatı 6.879 TL, çeyrek altın satış fiyatı ise 11.220 TL seviyesinde gerçekleşiyor.

ABD'DE ENFLASYON BEKLENTİYİ AŞTI

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelerin başında ABD'de açıklanan nisan ayı enflasyon verileri geldi. ABD'de aylık TÜFE yüzde 0,6 artarken yıllık enflasyon yüzde 3,8 seviyesine yükseldi. Açıklanan veri yüzde 3,7'lik piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Veri sonrası piyasalarda FED'den bu yıl faiz indirimi beklentileri önemli ölçüde zayıfladı. Dolar endeksi 98,00 seviyesinden 98,30'a yükselirken ABD 10 yıllık tahvil faizi yeniden yüzde 4,50 seviyesine yaklaştı.

Analistler, dolar endeksi ve tahvil getirilerindeki yükselişin getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor.

ORTA DOĞU'DAKİ BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Öte yandan Orta Doğu'daki gelişmeler de piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. İran'ın sunduğu son teklifin ABD tarafından kabul edilmemesi sonrası Hürmüz'deki tıkanıklığın devam ettiği belirtilirken petrol fiyatlarında yükseliş dikkat çekiyor.

Geçen hafta 100 dolar sınırından kapanış yapan Brent petrolün varil fiyatı bugün ilk işlemlerde 107 dolara yakın seyrini sürdürdü.

Yüksek petrol fiyatlarının küresel enflasyon ve faiz endişelerini artırmasının, altın fiyatları üzerinde baskı yarattığı ifade ediliyor.

ANALİSTLER NE BEKLİYOR?

Analistler, ABD'de haziran ortasında açıklanacak mayıs TÜFE verisinin beklentilerden düşük gelmesi halinde eylül sonrası için faiz indirimi beklentilerinin yeniden güçlenebileceğini belirtiyor.

Orta Doğu tarafında ise mevcut belirsizliğin ya da olası çözüm sürecinin fiyatlandığı ifade edilirken, gerilimin yeniden askeri boyuta taşınmasının petrol fiyatlarını daha da yükseltebileceği ve bunun altın için olumsuz sonuç doğurabileceği değerlendiriliyor.

ING'DEN ONS ALTIN İÇİN 5 BİN DOLAR TAHMİNİ

ING Emtia Stratejisti Ewa Manthey, altındaki yükselişin enerji fiyatlarının düşmesine, enflasyonun yavaşlamasına ve FED'in yılın ikinci yarısında faiz indirimine gitmesine bağlı olduğunu belirtti.

Manthey, merkez bankası alımları ve toparlanan ETF akışlarının da altına destek sağlayabileceğini ifade etti.

ING, ons altın fiyatının yıl sonuna kadar 5.000 dolara ulaşabileceğini öngördü.