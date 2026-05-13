Küresel piyasaların pusulası MSCI (Morgan Stanley Capital International), mayıs ayı endeks değişikliklerini ilan etti.

29 Mayıs kapanışı itibarıyla yürürlüğe girecek kararlar doğrultusunda, Borsa İstanbul'da seçili hisselerde devasa bir yabancı nakit trafiği bekleniyor.

Rapora göre pasif fonların (ETF) portfolyolarını endeks ağırlıklarına göre zorunlu olarak dengelediği bu süreçte, Türkiye piyasasında milyarlarca liralık hacim yaratan "endeks transferleri" gerçekleşecek.

FORD OTOSAN’DA SATIŞ BASKISI

Yabancı kurumsal yatırımcıların en çok takip ettiği "MSCI Global Standard Endeksi" tarafında bu dönem sadece çıkış yönlü bir hareket gözlendi.

• FROTO Portföylerden Çıkıyor: Otomotiv devi Ford Otosan (FROTO), bu prestijli endeksten çıkarıldı.

• Etki: MSCI Türkiye Standard Endeksi'ni takip eden pasif fonların, 29 Mayıs seans kapanışında yoğun bir hisse satışı gerçekleştirmesi bekleniyor.

Bu durumun, hisse üzerinde kısa süreli bir satış baskısı yaratabileceği öngörülüyor.

SMALL CAP ENDEKSİ: 9 ŞİRKETE VEDA, 4 YENİ ÜYE

Küçük sermayeli şirketlerin yer aldığı "MSCI Global Small Cap Endeksi"nde ise tam bir rotasyon hakim.

Aşağıdaki 9 şirket endeks dışı kaldığı için pasif fonların bu paylarda satış pozisyonu alması muhtemel:

• Finans & Sigorta: Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT), Destek Faktoring (DSTKF), Tera Yatırım (TERA).

• Enerji & Yatırım: Astor Enerji (ASTOR), Efor Yatırım (EFOR), Kiler Holding (KLRHO).

• GYO & Ticaret: Grainturk (GRTHO), Torunlar GYO (TRGYO), Ziraat GYO (ZRGYO).

YABANCI GİRİŞİ BEKLENEN YENİ GÖZDELER

Endekse yeni dahil edilen şu 4 hissede ise pasif fonların alım yönlü pozisyon alması bekleniyor:

• Altınkılıç Gıda (ALKLC)

• CVK Maden (CVKMD)

• Odine Solutions (ODINE)

• Yeni Gimat GYO (YGGYO)

MEKANİZMA NASIL İŞLEYECEK? KRİTİK TARİH: 29 MAYIS

MSCI değişikliklerinin en kritik özelliği, fonların bu işlemleri son güne yaymasıdır. Analistlere göre süreç şu şekilde ilerleyecek:

• Kapanış Seansına Dikkat: Kararların yürürlüğe gireceği 29 Mayıs 2026 günü, borsa kapanış seansında hacim yükselişleri yaşanabilir.

• Trend Belirleyici: MSCI kararları, genellikle son 3 aydır süregelen piyasa trendlerini daha da keskinleştirme eğilimi taşır. Endekse yeni eklenen 4 şirketin, bu tarihten itibaren yabancı kurumsal yatırımcıların "izleme listesine" girmesi bekleniyor.

Önemli Hatırlatma: Uzmanlar, bu değişikliklerin sadece "pasif" fonları bağladığını, "aktif" yönetilen fonların kendi stratejilerine göre hareket edebileceğini belirterek, yatırımcıların bu hacimli işlemleri yakından takip etmesi gerektiğini vurguluyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.