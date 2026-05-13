Küresel yatırım bankası Morgan Stanley, S&P 500 için beklentilerini yukarı yönlü revize etti. 12 aylık fiyat hedefini 8.300 puana yükseltti.

Yeni hedef, mevcut piyasa seviyelerinden yaklaşık %12 oranında bir artış potansiyeline işaret ediyor.

KÂR ODAKLI YÜKSELİŞ SENARYOSU

Michael Wilson liderliğindeki öz sermaye strateji birimi, bu yükselişin temel motorunun çarpan genişlemesi değil, şirketlerin kâr etme kapasitesi olduğunu vurguladı.

2026 Beklentisi: Hisse başına kâr (EPS) tahmini 339 dolar (%23 büyüme) olarak belirlendi.

Uzun Vadeli Projeksiyon: EPS beklentileri 2027 için 380 dolar, 2028 için ise 429 dolar seviyesine ulaştı.

Revizyon Hızı: Bilanço sezonu başında %5 olan kâr revizyon genişliği, şirketlerin güçlü performansıyla %22’ye fırladı.

"FAİZ İNDİRİMİNE İHTİYAÇ YOK"

Morgan Stanley stratejistleri, 8.300 puanlık hedefe ulaşılması için Federal Rezerv’in (Fed) faiz indirimlerine gitmesinin bir zorunluluk olmadığını ifade etti.

Tarihsel Testler: Bankanın analizleri, Fed'in faizleri sabit tuttuğu ancak kâr büyümesinin güçlü olduğu dönemlerde hisse senedi getirilerinin tarihsel olarak %14 civarında seyrettiğini gösteriyor.

Düzeltme Değerlendirmesi: Mart ayında yaşanan %10’luk piyasa düzeltmesi, kurum tarafından "endişe verici bir durum değil, sağlıklı bir gelişim" olarak nitelendirildi.

ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER VE STRATEJİ

Banka, mevcut ekonomik konjonktürde artan fiyatlama gücünün şirketler için destekleyici olduğunu belirterek şu sektörleri ön plana çıkardı:

Endüstriyel Şirketler

Finansal Kurumlar

Tüketici Ürünleri

Yüksek Ölçekli Teknoloji: Cazip değerlemeler nedeniyle teknoloji devleri "olumlu" listede kalmaya devam ediyor.

Morgan Stanley, 2026 yıl sonu hedefini de 7.800 puandan 8.000 puana çekerek, boğa piyasasının yılın geri kalanında da güçlenerek süreceği mesajını verdi.

Kaynak: Dünya

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

