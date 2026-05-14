Mayıs ayında temettü takvimi hız kesmiyor. Önümüzdeki 6 gün içinde toplamda 11 şirket temettü ödemesi yaparak ayı kapatacak.
Borsa İstanbul’da temettü takvimi mayıs ayının son haftalarında vites yükseltiyor.
Önümüzdeki 6 günlük süreçte 11 dev şirket kâr payı dağıtacak. Yatırımcılar için son işlem tarihleri yaklaşırken, listede verimi yüzde 4’ü aşan hisseler dikkat çekiyor.
ZİRVEDE KİM VAR? EN YÜKSEK VERİMLİ 5 HİSSE
Yatırımcıların radarına giren ve son işlem tarihi henüz geçmemiş, verimi en yüksek 5 şirket şöyle sıralanıyor:
TRGYO — Torunlar GYO
Temettü tarihi: 21 Mayıs 2026
Temettü verimi: Yüzde 4,69
Pay başı ödeme: 5,0000 TL
LIDFA — Lider Faktoring
Temettü tarihi: 21 Mayıs 2026
Temettü Verimi: Yüzde 3,71
Pay başı ödeme: 0,1329 TL
AGHOL — Anadolu Grubu Holding
Temettü tarihi: 20 Mayıs 2026
Temettü verimi: Yüzde 1,69
Pay başı ödeme: 0,5933 TL
GENTS — Gentaş
Temettü tarihi: 20 Mayıs 2026
Temettü verimi: Yüzde 1,53
Pay başı ödeme: 0,1333 TL
PETUN — Pınar Et ve Un
Temettü tarihi: 20 Mayıs 2026
Temettü verimi: Yüzde 1,43
Pay başı ödeme: 0,2083 TL
TAKVİM İŞLİYOR: HANGİ GÜN, KİM ÖDÜYOR?
Mayıs ayının kalanında cüzdanları dolduracak diğer şirketlerin programı ise oldukça yoğun:
• 15 Mayıs (Yarın): Körfez GYO (KRGYO) yüzde 1,31 verimle startı veriyor.
• 18 Mayıs: Sarkuysan (SARKY) yüzde 1,06 verimle sahneye çıkıyor.
• 20 Mayıs: Haftanın en yoğun günü! AGHOL, ERBOS, GENTS, KTLEV, LKMNH ve PETUN yatırımcılarına ödeme yapacak.
• 22 Mayıs: Graintürk Holding (GRTHO) Mayıs ayının temettü perdesini kapatacak.
BU HİSSELERİ ALMAK İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?
Temettü hakkından yararlanmak isteyen yatırımcıların, ilgili şirketin paylarını temettü dağıtım tarihinden bir iş günü önce portföylerine eklemiş olmaları gerekiyor.
Örneğin; 21 Mayıs'ta ödeme yapacak olan TRGYO için en geç 20 Mayıs akşamı kapanışta hisseye sahip olmanız şart.
Haziran ayının dev temettü takvimi ve piyasa analizleri için bizi takip etmeye devam edin!
Not: Bu veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi içermez.