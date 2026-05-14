Banka, ons altın fiyatlarının 2026 sonuna kadar 6.300 dolar seviyesine ulaşabileceği beklentisini paylaşarak piyasadaki tüm dikkatleri üzerine çekti.

JPMorgan'ın bu iyimser tablosunun arkasındaki temel itici güç, özellikle gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları tarafından yürütülen "dolarsızlaşma" stratejisi.

Analizlere göre Asya ve Orta Doğu ülkeleri döviz risklerinden ve jeopolitik şoklardan korunmak amacıyla altın rezervlerini hızla artırıyor.

Banka stratejistleri, merkez bankalarının 2026 yılına kadar yıllık bazda 755 ile 800 ton arasında alım yapmaya devam edeceğini öngörüyor.

JPMorgan Küresel Emtia Stratejisi Başkanı Natasha Kaneva, fiyatları destekleyen bu trendin henüz "tükenmediğini" vurguluyor.

WALL STREET İKİYE BÖLÜNDÜ: UÇURUM MU, ZİRVE Mİ?

JPMorgan ve Wells Fargo (6.100 - 6.300 dolar aralığı) gibi kurumlar zirveyi işaret ederken, piyasanın geneli daha temkinli bir duruş sergiliyor:

• Reuters Anketi: 31 analistin katılımıyla yapılan güncel ankette medyan tahmin 4.916 dolar seviyesinde kaldı.

• Goldman Sachs: Ons başına 5.400 dolar beklentisini koruyor.

• Deutsche Bank: Uzun vadeli hedef olarak 6.000 dolar sınırına yakın duruyor.

"KAĞIT VARLIKLAR YERİNİ REALE BIRAKIYOR"

JPMorgan Kıymetli Metaller Stratejisi Başkanı Gregory Shearer, piyasalarda "kağıt varlıklardan reel varlıklara" doğru tarihi bir kayış yaşandığını belirtiyor.

Bankanın analizine göre ABD’deki yabancı varlıkların sadece yüzde 0,5 gibi küçük bir kısmının altına kayması bile, fiyatları 6.000 dolar barajının üzerine taşımaya yetebilir.

YATIRIMCILAR İÇİN KRİTİK UYARILAR: "YOLCULUK DOĞRUSAL OLMAYACAK"

Piyasalardaki bu boğa (yükseliş) beklentisine rağmen analistler sert dalgalanmalara karşı uyarıyor.

2026'nın başında altının kısa sürede 5.419 dolardan 4.660 dolara gerilemesi, bu yolculuğun oldukça sarsıntılı geçebileceğinin en somut kanıtı olarak gösteriliyor.

Morningstar analistleri, altın yatırımlarının kısa vadeli spekülasyonlar yerine uzun vadeli korunma aracı olarak görülmesi gerektiğini hatırlatıyor ve portföylerdeki altın ağırlığının yüzde 15’i geçmemesi konusunda yatırımcıları uyarıyor.

TEKNİK BAKIŞ: 14 MAYIS İTİBARIYLA ALTINDA GÖRÜNÜM NE?

JPMorgan’ın uzun vadeli boğa senaryosu tartışılırken, 14 Mayıs 2026 itibarıyla piyasadaki güncel teknik veriler kısa vadeli bir dengelenme çabasına işaret ediyor.

Saat 10.18 verilerine göre ons altın, haftalık bazda yatay bir seyir izleyerek 4.698 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Yatırımcıların yakından takip ettiği teknik tabloda öne çıkan detaylar şunlar:

• Zirveden Dönüş ve Konsolidasyon: Şubat 2026'da test edilen 5.598 dolar seviyesindeki tarihi zirvenin ardından piyasada sert bir düzeltme yaşandığı görülüyor. Şu anki fiyat hareketleri, nisan ayındaki dip seviyelerden gelen tepki alımlarıyla bir taban oluşturma gayretinde.

• Destek ve Direnç Bölgeleri: Yukarı yönlü hareketlerde 4.800 dolar psikolojik sınırı ilk güçlü direnç noktası. Bu seviyenin aşılması, yükseliş trendinin yeniden ivme kazanması için kritik. Geri çekilmelerde ise yıllık bazda görülen 4.099 dolar seviyesi, ana destek hattı olarak önemini koruyor.

• Performans Verileri: Altın, yılbaşından bu yana yüzde 8,91 oranında bir getiri sağlarken, yıllık bazda yatırımcısına sağladığı kazancı yüzde 44,54 seviyesine çekti.

Mevcut grafik, piyasada "kararsızlık" mumlarının hakim olduğunu gösteriyor. JPMorgan'ın 6.300 dolar hedefine giden yolda, fiyatın öncelikle 4.800 dolar üzerindeki kapanışlarla hacimli bir kırılım gerçekleştirmesi gerekiyor. Şu anki 4.698 dolar seviyesi, orta vadeli yatırımcılar için bir "bekle-gör" bölgesi olarak tanımlanabilir.

