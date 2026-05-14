Konut satış verileri geldi. Yılın ilk aylarındaki durgunluğu üzerinden atan sektör, nisan ayında satış patlaması yaşayarak yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2026 dönemine ait konut ve iş yeri satış istatistiklerini paylaştı.

Verilerde ipotekli konut satışlarındaki keskin yükseliş öne çıktı. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,5 oranında artan ipotekli satışlar, 25 bin 771 adede ulaştı.

Toplam satışlar içindeki payı yüzde 20,3’e yükselen kredili alımlar, finansman maliyetlerine rağmen yatırımcının yeniden rotayı konuta kırdığını gösteriyor.

SIFIR KONUT TERCİHİ YÜKSELİŞTE

Nisan ayında ilk el konut satışları, geçen yıla göre yüzde 9,6 artarak 40 bin 306 oldu.

İkinci el piyasası ise 86 bin 502 satışla pazarın yüzde 68,2’sini elinde tutmaya devam etse de yeni projelerdeki yüzde 10’a yaklaşan büyüme "sıfır konut" talebinin canlılığını koruduğunu kanıtladı.

YABANCI YATIRIMCIDA RUSYA LİDERLİĞİ SÜRÜYOR

Yabancılara yapılan konut satışları nisan ayında bin 516 adetle sınırlı kalarak hafif bir düşüş sergiledi. Ancak ülke bazlı bakıldığında tablo değişmedi:

• Rusya Federasyonu: 263 konut
• Çin: 110 konut
• İran: 100 konut

İŞ YERİ SATIŞLARINDA YÜZDE 14,3 ARTIŞ

Konuttaki hareketlilik ticari alanlara da yansıdı. İlk el iş yeri satışları yıllık bazda yüzde 14,3 artarken, ipotekli iş yeri satışlarındaki yüzde 102,1’lik rekor artış, ticari gayrimenkulün finansman araçlarıyla desteklendiğini ortaya koydu.

PİYASA HAREKETLENDİ

2024’teki güçlü zirve ve 2025 başındaki sert düşüşün ardından piyasa, 2026 Nisan verileriyle birlikte yeniden istikrarlı bir çıkış grafiği yakaladı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre bir önceki aya kıyasla ilk el konut satışlarının yüzde 5,4 artması, sektör temsilcileri tarafından "piyasanın nefes alması" olarak yorumlandı.

