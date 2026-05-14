Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre yabancı yatırımcının özel sektör tahvillerindeki net girişi bu yılın başından itibaren 972 milyon doları aşarak tarihi bir rekor kırdı.

Bu rakam, geçtiğimiz yılın tamamına oranla yüzde 148’lik devasa bir artış anlamına geliyor.

DEVLET TAHVİLİNDE ÇIKIŞ, ŞİRKET TAHVİLİNDE GİRİŞ: NEDEN?

Piyasa uzmanlarını şaşırtan en büyük detay, devlet tahvillerindeki 1,4 milyar dolarlık net çıkışa rağmen özel sektör kağıtlarına olan bu yoğun ilgi oldu. Uzmanlar bu "aykırı" durumu iki temel nedene bağlıyor:

• Uluslararası Destek: Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Dünya Bankası gibi dev kurumların Türk şirketlerine destek amacıyla yürüttüğü alım programları, yabancı girişini domine etti.

• Yüksek Maliyet Alternatifi: Bankacılık sektöründeki yüksek finansman maliyetleri nedeniyle şirketler, sermaye piyasalarına yönelerek tahvil ihraçlarını hızlandırdı.

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMADA GAZA BASTI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) verileri, şirketlerin finansmana olan açlığını rakamlarla ortaya koydu. Henüz mayıs ayının başında olunmasına rağmen:

• Yurtiçi borçlanma aracı ihraçları geçen yıla göre yüzde 45,8 artarak 333,5 milyar TL'ye ulaştı.

• Kira sertifikası (Sukuk) ihraçları 171,7 milyar TL ile geçen yılı geride bıraktı.

• Toplam sermaye piyasası aracı ihraçları ise 577,5 milyar TL'ye fırlayarak geçen yıla göre yüzde 56 artış gösterdi.