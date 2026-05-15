Küresel piyasalarda güvenli liman talebi sürerken, ANZ Group Holdings'ten dikkat çeken bir altın tahmini geldi. Kurum analistleri, Orta Doğu'daki çatışmaların ekonomik büyümeyi yavaşlatması ve merkez bankalarının gevşek para politikalarına yönelmesi halinde ons altının 2027 ortalarında 6 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini belirtti.

Analistler, önümüzdeki süreçte altın piyasasının üç farklı ekonomik aşamadan geçeceğini ifade etti.

ALTINDA 3 AŞAMALI SENARYO

Soni Kumari ve Daniel Hynes'ın da aralarında bulunduğu analistler tarafından yayımlanan 15 Mayıs tarihli notta, kıymetli metallerin önümüzdeki 12 ay içinde üç aşamalı bir süreç yaşayabileceği belirtildi.

İlk senaryoda, yükselen petrol fiyatlarının enflasyon beklentilerini artıracağı ve Fed’in Eylül ayına kadar faiz oranlarını sabit tutacağı ifade edildi. Bu durumun kısa vadede altın için negatif bir etki yaratabileceği belirtildi.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL Faiz Oranı %2,89 Vade 12 Ay Toplam Tutar 650.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

İkinci aşamada enerji krizinin ekonomik büyümeyi baskılayacağı, sanayi faaliyetlerini azaltacağı ve tüketici harcamalarını zayıflatacağı öngörüldü.

Üçüncü aşamada ise ekonomik büyümedeki yavaşlamayla birlikte merkez bankalarının daha gevşek para politikalarına yönelmesinin altın fiyatlarını destekleyeceği ifade edildi.

4.500 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK DESTEK OLARAK ÖNE ÇIKTI

Kurum analistleri, kısa vadede ons altının yaklaşık 4 bin 500 dolar seviyesinde destek bulabileceğini belirtti.

Analizde, yaşanabilecek geri çekilmelerin ise "Yeni pozisyonlar oluşturmak için fırsat" sunabileceği ifade edildi.

2026 YIL SONU TAHMİNİ AŞAĞI ÇEKİLDİ! 2027'DE 6 BİN DOLAR BEKLENTİSİ

ANZ Group Holdings, yıl sonu ons altın fiyat tahminini 5 bin 800 dolardan 5 bin 600 dolara düşürdü.

Buna karşın, altının 2027 ortalarında 6 bin dolar/ons seviyesine ulaşacağı öngörüsü korundu. Önceki tahminde bu seviyeye 2027 başında ulaşılması bekleniyordu.

"ALTININ SİGORTA ROLÜ GÜÇLENİYOR"

Analist notunda şu ifadeler yer aldı:

"Daha genel olarak, kötüleşen mali pozisyonlar, devam eden ABD doları çeşitlendirmesi ve jeopolitik belirsizlik, altının sigorta rolünü güçlendirmeye devam edecektir. Ayrıca, Orta Doğu çatışması göz önüne alındığında, merkez bankaları stratejik olarak altın rezervlerini artırmaya devam edecektir."