Google Haberler

ANZ Group Holdings, Orta Doğu'daki çatışmalar ve gevşek para politikalarının etkisiyle ons altının 2027 ortalarında 6 bin dolara ulaşabileceğini öngördü.

Küresel piyasalarda güvenli liman talebi sürerken, ANZ Group Holdings'ten dikkat çeken bir altın tahmini geldi. Kurum analistleri, Orta Doğu'daki çatışmaların ekonomik büyümeyi yavaşlatması ve merkez bankalarının gevşek para politikalarına yönelmesi halinde ons altının 2027 ortalarında 6 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini belirtti.

Analistler, önümüzdeki süreçte altın piyasasının üç farklı ekonomik aşamadan geçeceğini ifade etti.

ALTINDA 3 AŞAMALI SENARYO

Soni Kumari ve Daniel Hynes'ın da aralarında bulunduğu analistler tarafından yayımlanan 15 Mayıs tarihli notta, kıymetli metallerin önümüzdeki 12 ay içinde üç aşamalı bir süreç yaşayabileceği belirtildi.

ANZ den altında 6 bin dolar tahmini! 2027 yılı işaret edildi, Görsel 1

İlk senaryoda, yükselen petrol fiyatlarının enflasyon beklentilerini artıracağı ve Fed’in Eylül ayına kadar faiz oranlarını sabit tutacağı ifade edildi. Bu durumun kısa vadede altın için negatif bir etki yaratabileceği belirtildi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

Faiz Oranı

%2,89

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

650.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör
Düğün sezonunda altın fırsat: Yeni evleneceklere kuyumcu uyarısı Düğün sezonunda altın fırsat: Yeni evleneceklere kuyumcu uyarısı

İkinci aşamada enerji krizinin ekonomik büyümeyi baskılayacağı, sanayi faaliyetlerini azaltacağı ve tüketici harcamalarını zayıflatacağı öngörüldü.

"Altın ve gümüş etkilenir" uyarısı: Alımı kesmek için vergi zammı geldi "Altın ve gümüş etkilenir" uyarısı: Alımı kesmek için vergi zammı geldi

Üçüncü aşamada ise ekonomik büyümedeki yavaşlamayla birlikte merkez bankalarının daha gevşek para politikalarına yönelmesinin altın fiyatlarını destekleyeceği ifade edildi.

ANZ den altında 6 bin dolar tahmini! 2027 yılı işaret edildi, Görsel 2

4.500 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK DESTEK OLARAK ÖNE ÇIKTI

Kurum analistleri, kısa vadede ons altının yaklaşık 4 bin 500 dolar seviyesinde destek bulabileceğini belirtti.

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.651,08 6.651,83 % -2.09 12:46
Ons Altın / TL 207.072,66 207.156,38 % -1.98 13:01
Ons Altın / USD 4.547,16 4.547,72 % -2.22 13:01
Çeyrek Altın 10.641,73 10.875,74 % -2.09 12:46
Yarım Altın 21.216,95 21.751,48 % -2.09 12:46
Ziynet Altın 42.566,92 43.369,93 % -2.09 12:46
Cumhuriyet Altını 44.001,00 44.666,00 % -2.37 12:27
Tüm Altın Fiyatları

Analizde, yaşanabilecek geri çekilmelerin ise "Yeni pozisyonlar oluşturmak için fırsat" sunabileceği ifade edildi.

ANZ den altında 6 bin dolar tahmini! 2027 yılı işaret edildi, Görsel 3

2026 YIL SONU TAHMİNİ AŞAĞI ÇEKİLDİ! 2027'DE 6 BİN DOLAR BEKLENTİSİ

ANZ Group Holdings, yıl sonu ons altın fiyat tahminini 5 bin 800 dolardan 5 bin 600 dolara düşürdü.

JPMorgan hedef yükseltti: Altında adım adım 6.300 dolar senaryosu JPMorgan hedef yükseltti: Altında adım adım 6.300 dolar senaryosu

Buna karşın, altının 2027 ortalarında 6 bin dolar/ons seviyesine ulaşacağı öngörüsü korundu. Önceki tahminde bu seviyeye 2027 başında ulaşılması bekleniyordu.

ANZ den altında 6 bin dolar tahmini! 2027 yılı işaret edildi, Görsel 4

"ALTININ SİGORTA ROLÜ GÜÇLENİYOR"

Analist notunda şu ifadeler yer aldı:

"Daha genel olarak, kötüleşen mali pozisyonlar, devam eden ABD doları çeşitlendirmesi ve jeopolitik belirsizlik, altının sigorta rolünü güçlendirmeye devam edecektir. Ayrıca, Orta Doğu çatışması göz önüne alındığında, merkez bankaları stratejik olarak altın rezervlerini artırmaya devam edecektir."

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa İstanbul'da zarardan kâra dönen şirketlerBorsa İstanbul'da zarardan kâra dönen şirketler
ISSEN’de BofA rüzgarı: Dev banka aldı, hisse tavana kilitledi!ISSEN’de BofA rüzgarı: Dev banka aldı, hisse tavana kilitledi!

Google Haberler