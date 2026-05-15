Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZERGY) paylarında gerçekleştirilen yüksek tutarlı ortak satışı sonrası hissede sert satış baskısı oluştu. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirketin büyük ortaklarından Zekeriya Zeray, 14 Mayıs 2026 tarihinde 24 TL fiyat seviyesinden toplam 32,3 milyon TL nominal tutarlı pay satışı gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen satış işlemi sonrası Zekeriya Zeray’ın şirketteki pay oranı yüzde 81,38'den yüzde 76,22 seviyesine geriledi.

HİSSE KISA PAY SATIŞINDAN SONRA SERT DÜŞTÜ

Borsada Aralık 2025'te işlem görmeye başlayan ZERGY hissesi, son işlem günlerinde sert fiyat hareketleriyle dikkat çekti.

Hissenin son günlerdeki performansı şöyle oldu:

11 Mayıs Pazartesi: Yüzde 5,66 düşüşle 20 TL'den kapandı.

12 Mayıs Salı: Yüzde 10 yükselişle 22,00 TL (Tavan kapanış)

13 Mayıs Çarşamba: Satış baskılı ve dalgalı seyir (19,80'den kapattı)

14 Mayıs Perşembe: Yüzde 10 düşüşle 17,82 TL (Taban kapanış)

15 Mayıs Cuma: Yüzde 9,99 düşüşle 16,05 TL (Anlık taban fiyat)