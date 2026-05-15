BIST Finansal Kiralama Faktoring Endeksi (XFINK), gün içinde yaşadığı sert düşüşle yatırımcıların odak noktasına yerleşti.

ENDEKS 50 BİN PUANIN ALTINA GERİLEDİ

TSI 12.41 verilerine göre XFINK endeksi, günlük bazda yüzde 8,21 gibi keskin bir düşüş yaşayarak 49.793,43 puana geriledi. Endeksin yıllık bazdaki performansı hala yüzde 169,63 gibi yüksek bir seviyede kalsa da, bugünkü seans içi kayıplar sektör genelinde kırmızı bir tablonun oluşmasına neden oldu.

Günün ilk saatlerinde 54 bin puan seviyelerinde bulunan endekste, saat 10.30 sonrası başlayan satışların ivme kazandığı gözlemlendi.

HİSSE BAZLI PERFORMANS: POZİTİF AYRIŞANLAR SINIRLI

Sektör endeksindeki genel düşüşe rağmen, bazı hisseler direnç göstermeye çalışırken, bazıları ise endeksteki aşağı yönlü hareketi derinleştirdi. TSI 12.41 itibarıyla hisselerde son durum şu şekilde;

Creditwest Faktoring (CRDFA): %6,08 yükselişle 37,66 TL seviyesinden işlem görerek pozitif ayrışan lider hisse oldu.

Ulusal Faktoring (ULUFA): %0,73 primle 4,16 TL’ye yükseldi.

Destek Finans Faktoring (DSTKF): %9,27'lik sert düşüşle 1.781,00 TL’ye gerileyerek günün en çok kaybettirenleri arasında yer aldı.

Lider Faktoring (LIDFA): %2,29 kayıpla 3,41 TL.

Garanti Faktoring (GARFA): %2,13 kayıpla 32,22 TL.

Vakıf Faktoring (VAKFA): %2,16 kayıpla 12,69 TL.

İŞLEM HACMİ 62 MİLYON TL'Yİ AŞTI

Sektör endeksindeki toplam işlem hacmi an itibarıyla 62.826.481 TL olarak kaydedildi. Analistler, endeksteki bu sert düzeltmenin, son dönemdeki hızlı yükselişlerin ardından gelen kar realizasyonlarından kaynaklanabileceğini belirtiyor.

Özellikle 50.000 puanlık psikolojik desteğin altına inilmesi, teknik açıdan satış baskısını artırmış görünüyor.

