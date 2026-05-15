Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2025 yılına ilişkin kar dağıtım kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre yönetim kurulu toplantısında, 2025 hesap döneminin zarar ile kapanması nedeniyle kar payı dağıtımı yapılmamasına karar verildi.

296,5 MİLYON TL NET ZARAR AÇIKLANDI

Açıklamada, şirketin 2025 yılı finansal tabloları ve bağımsız denetim raporuna göre 296.513.427 TL net dönem zararı oluştuğu belirtildi.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan gelir tablosunda ise net dönem zararının 213.814.012,12 TL seviyesinde gerçekleştiği ifade edildi.

GENEL KURUL ONAYINA SUNULACAK

Şirket yönetimi, kar payı dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifin gerçekleştirilecek ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacağını açıkladı.

Kararın yönetim kurulunda oy birliği ile alındığı bildirildi.