Şirketin gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin temettü dağıtılmaması kararlaştırıldı.

FİNANSAL TABLOLARDA "NET ZARAR" ENGELİ

KAP’a yapılan bildirimde, şirketin 01.01.2025 - 31.12.2025 dönemine ait finansal sonuçları arasındaki fark dikkat çekti:

TMS/TFRS (Uluslararası Standartlar) Göre: 399.636.251,00 TL Net Dönem Zararı.

VUK (Yasal Kayıtlar) Göre: 4.868.115,16 TL Net Kâr.

KAR DAĞITIMI YAPILMAYACAK

Şirket yönetiminin hazırladığı ve Genel Kurul’da kabul edilen teklife göre; Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (TMS/TFRS) uygun hazırlanan tablolarda dağıtılabilir kâr oluşmadığı tespit edildi. Bu doğrultuda, mevcut dönem kâr/zararlarının geçmiş yıl zararlarına ilave edilmesine ve nakit temettü dağıtılmamasına oy birliğiyle karar verildi.

