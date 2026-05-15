Türkiye Sigorta (TURSG), ana hissedarı Türkiye Varlık Fonu (TVF) Finansal Yatırımlar A.Ş.’nin sahip olduğu 500 milyon TL nominal değerli payın borsa dışında satışının tamamlandığını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platforumu (KAP) üzerinden yapılan açıklamaya göre Citi ve JP Morgan’ın koordinatörlüğünde yürütülen "hızlandırılmış talep toplama" yöntemiyle yapılan bu dev operasyon, yaklaşık 6,75 milyar TL (149 milyon dolar) büyüklüğe ulaştı.

YÜZDE 8,5 İSKONTO VE YENİ HALKA AÇIKLIK ORANI

İşlem, pay başına 13,50 TL fiyatla, yani son kapanış fiyatının yaklaşık yüzde 8,5 altında bir iskonto ile gerçekleşti. Bu satışın ardından:

• TVF’nin doğrudan payı yüzde 81,1’den yüzde 76,1’e geriledi.

• Şirketin halka açıklık oranı yüzde 23,9’a yükselerek derinlik kazandı.

• TVF, elinde kalan paylar için 90 gün boyunca satmama taahhüdü verdi.

PİYASANIN TEPKİSİ: HSBC VE BOFA ALIM TARAFINDA

Hisselerin yüzde 8,5 iskonto ile fiyatlanması kısa vadeli bir baskı oluşturma riski taşısa da piyasanın dev aktörleri bu seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendirdi.

Günün ilk yarısında HSBC, toplam alımlarının yüzde 18,24’ünü TURSG hisselerine ayırarak yaklaşık 1,6 milyon lotluk net alım gerçekleştirdi.

Benzer şekilde piyasanın en büyük oyuncularından Bank of America (BofA) da sürece dahil olarak 7,6 milyon lot ile alım tarafındaki ağırlığını hissettirdi.

KISA VADELİ BASKI, ORTA VADELİ LİKİDİTE

Analistler, hisse fiyatındaki iskontonun kısa vadede "hafif negatif" bir fiyatlama yaratabileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor.

Ancak yabancı kurumsal yatırımcı girişinin sağlanması ve halka açıklık oranının artması, orta vadede hisse likiditesini güçlendirecek "pozitif" bir adım olarak görülüyor.

Günün geri kalanında, kurumsal alımların iskontodan kaynaklı satış baskısını dengeleyip dengeleyemeyeceği yakından takip edilecek.

