2000 sonrası SGK girişi bulunan milyonlarca çalışan kademeli emeklilik düzenlemesini araştırıyor. "Kademeli emeklilik çıkacak mı, Meclis’e geldi mi?" soruları gündemdeki yerini korurken, yeni yasa beklentisiyle ilgili son durum merak ediliyor. İşte detaylar!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından milyonlarca çalışanın gözü bu kez kademeli emeklilik tartışmalarına çevrildi. Özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi bulunan vatandaşlar, emeklilik yaşında esneklik sağlayacak yeni bir düzenleme olup olmadığını araştırıyor.

2000 yılı ve sonrasında SGK girişi bulunan çalışanlar, yaş şartının yeniden düzenlenmesini ve prim günlerinde esneklik sağlanmasını talep ederken, “Kademeli emeklilik Meclis’e geldi mi?”, “Yeni yasa çıkacak mı?” soruları gündemdeki yerini koruyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK İÇİN YENİ ÇALIŞMA VAR MI?

Kademeli emeklilikle ilgili şu ana kadar resmi olarak açıklanan yeni bir çalışma bulunmuyor. Konuya ilişkin Meclis gündemine gelmiş yeni bir yasa teklifi ya da düzenleme de açıklanmadı.

Ancak EYT kapsamı dışında kalan milyonlarca çalışanın talepleri kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

2000 SONRASI SGK GİRİŞLİLERİ NE TALEP EDİYOR?

EYT’den yararlanamayan ve sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 sonrasında olan çalışanlar;

Emeklilik yaşının düşürülmesini
Prim gün şartlarında esneklik sağlanmasını
Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş sınırının yeniden değerlendirilmesini talep ediyor.

Bununla birlikte uygulanacak olası bir modele ilişkin resmi detay paylaşılmış değil.

"EMEKLİLİK SİSTEMİNDE BİR DEĞİŞİKLİK PLANLAMIYORUZ"

Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada emeklilik sisteminde yeni bir değişiklik planlanmadığını ifade etmişti.

Işıkhan açıklamasında, "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartları devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

Kademeli emeklilik sistemi, sigortalı çalışanların yaş ve prim gün şartlarını belirli aşamalarla tamamlayarak daha erken yaşta emekli olabilmesini öngören model olarak tanımlanıyor.

Bu sistemde emeklilik şartlarının, sigorta başlangıç tarihi ve çalışma süresine göre kademeli şekilde uygulanması hedefleniyor.

