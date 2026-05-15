ABD Hazine tahvili getirilerindeki sert yükseliş ve enflasyon verilerinin beklentileri aşması hem kripto para birimlerinde hem de ons altında geri çekilmeyi tetikledi.

Küresel piyasalarda gözler ABD devlet tahvillerine çevrilmiş durumda. ABD 2 yıllık Hazine tahvili getirilerinin yüzde 4,05 seviyesine ulaşarak son bir yılın en yüksek noktasına çıkması, piyasadaki likidite akışını kökten değiştirdi.

Yatırımcılar için "fırsat maliyeti" kavramı yeniden ön plana çıkarken, devlet tahvillerinin sunduğu bu risksiz getiri oranı, Bitcoin ve altın gibi faiz getirisi olmayan varlıkların üzerindeki satış baskısını artırıyor.

PİYASALAR NEDEN DÜŞÜŞE GEÇTİ?

Yılın başında Fed’den faiz indirimi bekleyen piyasalar, nisan ayı enflasyon (TÜFE) ve üretici fiyat endeksi (ÜFE) verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle soğuk bir duş aldı.

• Faiz Artışı İhtimali Masada: CME FedWatch verilerine göre aralık ayında bir faiz artışı olasılığı bir hafta içinde yüzde 22,5’ten yüzde 44’e fırladı.

• Makro Değişim: Enflasyonist baskıların yeniden güç kazanması, Fed’in "şahin" duruşunu koruyacağı sinyalini vererek doları güçlendirirken, riskli varlıklardan kaçışı hızlandırdı.

TEKNİK GÖRÜNÜM: BTC VE ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Grafik verilerine göre her iki varlıkta da satıcılı seyir hakimiyetini koruyor:

• Bitcoin (BTC): Bu hafta 81 bin dolar seviyelerinde yatay bir seyir izlerken TSİ 16.35 itibarıyla 79 bin dolar seviyelerine kadar çekilen Bitcoin, teknik açıdan hayati önem taşıyan 82.000 dolarlık 200 günlük hareketli ortalamasının altında kaldı. Analistler, bu direncin aşılamamasının kısa vadeli düşüş trendini derinleştirebileceği konusunda uyarıyor.

• Ons Altın: Geleneksel "güvenli liman" altın, yükselen tahvil faizleri karşısında değer kaybederek saat 16.34 verilerinde 4.542 dolar seviyelerine geriledi. Şubat ayındaki zirvesinden bu yana devam eden düzeltme hareketi, jeopolitik risklerden ziyade para politikası baskısıyla şekilleniyor.

BİRİKİM Mİ, KAÇIŞ MI?

Piyasa uzmanlarına göre tahvil faizlerindeki bu tırmanış kurumsal yatırımcıların Bitcoin iştahını kısa vadede köreltebilir.

Ancak uzun vadeli strateji izleyen yatırımcılar için bu makroekonomik dalgalanmalar bir "toplama" veya "birikim" fırsatı olarak görülüyor.

Piyasanın yönünü belirleyecek asıl unsur, Fed'in bir sonraki toplantıda vereceği sözlü yönlendirmeler olacak.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.