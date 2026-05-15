Şirketten yapılan resmi açıklamaya göre, platform 1 Haziran 2026 tarihi itibarıyla tamamen kapılarını kapatacak.

Süreçle ilgili Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başta olmak üzere tüm ilgili otoritelere gerekli bildirimlerin iletildiği belirtildi.

KRİTİK TARİHLER: YATIRMA VE ALIM-SATIM NE ZAMAN DURUYOR?

BitHero, kullanıcılarının mağduriyet yaşamaması adına kademeli bir kapanış takvimi yayımladı. İşte yatırımcıların dikkat etmesi gereken o tarihler:

15 Mayıs 2026 (Saat 18.00): Türk Lirası (TL) ve kripto varlık yatırma işlemleri tamamen durdurulacak.

17 Mayıs 2026 (Saat 23.59): Platformdaki tüm alım-satım işlemleri sonlandırılacak ve bekleyen açık emirler otomatik olarak iptal edilecek.

1 Haziran 2026 (Saat 23.59): Platform tamamen kapanacak.

VARLIK ÇEKİMLERİ İÇİN SON GÜN 1 HAZİRAN

Şirket, kullanıcıların hak ve menfaatlerini korumanın öncelikleri olduğunu vurgulayarak, TL bakiyelerinin banka hesaplarına, kripto varlıkların ise kişisel cüzdan adreslerine çekilmesi için 1 Haziran 2026 saat 23.59’a kadar süre tanıdı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL Faiz Oranı %2,89 Vade 12 Ay Toplam Tutar 650.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

BitHero yönetimi, bu süreç boyunca çekim işlemlerinin kesintisiz devam edeceğini ve destek kanallarının kullanıcı soruları için 7 gün 24 saat hizmet vereceğini bildirdi.

BİTHERO HAKKINDA

2023 yılında kurulan BitHero, Türk lirası ile kripto para alınıp satılabilen bir kripto para borsasıdır.

Şirket 2024 yılında kripto varlıkların alım satımını kolay, güvenli ve erişilebilir hale getirmek için kuruldu.