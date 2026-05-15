Şirket, hem yasal kayıtlarda hem de konsolide bilançosunda oluşan yüksek net dönem zararı nedeniyle temettü dağıtmayacak.

MALİ TABLOLARDA "ZARAR" TABLOSU

Yapılan açıklamada, 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait mali sonuçlardaki tablo dikkat çekti:

SPK Mevzuatına (Konsolide) Göre: 10.233.897.513 TL Net Dönem Zararı.

Vergi Usul Kanunu (VUK) Kayıtlarına Göre: 24.324.870.570,55 TL Net Dönem Zararı.

KÂR DAĞITIMI YAPILMAYACAK

Petkim Yönetim Kurulu tarafından sunulan ve Genel Kurul'da kabul edilen karara göre; her iki kayıt sisteminde de cari yılın zararla sonuçlanması sebebiyle kâr dağıtımı yapılmayacak. Oluşan milyarlık zararların "Geçmiş Yıl Zararları" hesabına aktarılmasına oy birliğiyle karar verildi.

PETKM hisseleri günü yüzde 0,76’lık düşüş ile 26 TL’den kapanışı yaptı.

