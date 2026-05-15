Pazartesi günü 82 bin dolar barajını aşarak rekor tazeleyen Bitcoin (BTC), gelen yoğun satış baskısıyla kısa sürede sabah saatlerinde 79 bin doların altına sarktı. Analistler, bu ani geri çekilmenin üç ana faktörün birleşmesiyle meydana geldiğini vurguluyor.

BORSALARDAKİ ARZ ARTIŞI ALARM VERDİ

Düşüş gelmeden önce zincir üstü (on-chain) veriler yatırımcıları uyardı. 11 Mayıs itibarıyla borsalardan çekilen Bitcoin miktarı 19.995 adede kadar geriledi. Bu rakam, Mayıs başındaki günlük 30 bin adetlik ortalamanın oldukça altında kaldı.

Neden Önemli? Platformlardan çekilen Bitcoin miktarının azalması, yatırımcıların varlıklarını "soğuk cüzdanlara" çekmek yerine borsalarda satışa hazır beklettiğini gösteriyor. Bu durum piyasanın düşüşe karşı direncini zayıflattı.

VADELİ İŞLEMLERDE TASFİYE DEPREMİ

Türev piyasası, spot fiyattaki düşüşü önceden fiyatlamaya başladı. 8-10 Mayıs tarihleri arasında kısa (short) yönlü pozisyonlarda belirgin bir artış yaşanırken, fonlama oranları negatife döndü.

109 Milyon Dolarlık Tasfiye: 12 Mayıs günü piyasada büyük bir tasfiye dalgası yaşandı. Uzun (long) pozisyonlardaki kayıplar, kısa pozisyonların 11 katını aştı. Toplam 109,7 milyon dolarlık işlemin zorla kapatılması (likidasyon), aşağı yönlü ivmeyi bir çöküşe dönüştürdü.

BALİNALARDAN 616 MİLYON DOLARLIK SATIŞ

Analistler, düşüşün en somut nedenlerinden birini "balina" olarak tabir edilen büyük yatırımcıların kâr realizasyonuna bağlıyor. Elinde 1.000 ile 10.000 adet arası BTC tutan dev cüzdanlar, fiyat 80.500 dolar seviyelerindeyken düğmeye bastı.

Satış Miktarı: Bu grup, tek bir hamlede yaklaşık 7.650 adet Bitcoin sattı.

Piyasa Etkisi: Yaklaşık 616 milyon dolar değerindeki bu devasa satış, piyasadaki likiditeyi emerek fiyatın 79 bin doların altına gerilemesinde lokomotif görevi üstlendi.

BTC yazım sırasında 79.214 dolardan işlem gördü.

