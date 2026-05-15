Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Genel Kurul’da kabul edilen teklif doğrultusunda hissedarlara hisse başına toplamda 5,00 TL nakit temettü ödenecek.

ÖDEMELER İKİ TAKSİT HALİNDE YAPILACAK

Şirket, nakit akış planlaması doğrultusunda temettü ödemelerini iki eşit taksite böldü. Yatırımcıların hesaplarına geçecek ödeme takvimi şu şekilde belirlendi:

1. Taksit: 20 Mayıs 2026 tarihinde hisse başına 2,50 TL

2. Taksit: 5 Haziran 2026 tarihinde hisse başına 2,50 TL

STOPAJ AVANTAJI: BRÜT VE NET RAKAM AYNI

Avrupakent GYO, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) statüsünde olması nedeniyle yasal bir vergi avantajına sahip. Bu kapsamda, yapılacak temettü ödemelerinden stopaj (gelir vergisi) kesintisi yapılmayacak. Böylece yatırımcılar için brüt 5,00 TL olan miktar, net 5,00 TL olarak hesaplara yansıyacak.

