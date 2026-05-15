Borsa İstanbul, küresel piyasalardaki negatif rüzgarların etkisiyle haftanın son işlem gününe sert düşüşle başladı.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, 15 Mayıs 2026 Cuma günü seans ortasında satıcılı bir seyir izleyerek 14.369,23 puana kadar geriledi.

Önceki kapanışa göre yaklaşık 275 puanlık kayıp yaşayan endekste, özellikle bankacılık sektöründeki yüzde 2,67’lik düşüş dikkat çekti.

KÜRESEL ENFLASYON ENDİŞESİ BORSAYI VURDU

Analistler, dün teknoloji devlerinde görülen yükselişin yerini bugün artan petrol fiyatları ve ABD tahvil faizlerindeki tırmanışa bıraktığını belirtiyor.

Enflasyonist kaygıların tetiklediği satış dalgası, yerel piyasada da risk iştahını önemli ölçüde azalttı.

Sektörel bazda finansal kiralama ve faktoring yüzde 7,12 ile günün en çok kaybeden tarafı olurken, kimya ve petrol grubu sınırlı da olsa pozitif ayrışmayı başardı.

YABANCI KANADINDA BOFA SATIŞTA, İŞ YATIRIM LİDER

Günün ilk yarısı itibarıyla aracı kurumların net hacim tablosunda belirgin bir ayrışma söz konusu.

Saat 14.00 verilerinde Bank of America (BoFA), 4,3 milyar TL’yi aşan net satışıyla piyasadaki satış baskısının ana kaynağı görünümünde. Satış tarafında BoFA’yı Tacirler (1,6 milyar TL) ve Ak Yatırım (1,1 milyar TL) takip ediyor.

Alım tarafında ise İş Yatırım 2,1 milyar TL net hacimle piyasayı dengelemeye çalışan lider kurum pozisyonunda. Tera Yatırım (1,8 milyar TL) ve Garanti Yatırım (1,2 milyar TL) alım kanadındaki diğer güçlü aktörler olarak öne çıkıyor.

TAKİP EDİLECEK TEKNİK SEVİYELER

Öğleden sonra ABD’den gelecek olan sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin piyasalar üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Teknik açıdan BIST 100 için güncel tablo şu şekilde:

• Destekler: 14.300 ve 14.200 puan

• Dirençler: 14.500 ve 14.600 puan

Yatırımcılar, özellikle 14.300 desteğinin üzerinde kalınıp kalınamayacağını yakından takip ediyor.

Toplam işlem hacminin gün ortasında 76 milyar liraya ulaşması, piyasadaki hareketliliğin seans sonuna kadar devam edebileceğine işaret ediyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.