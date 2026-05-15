Borsa İstanbul, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla işlem ve takas takviminde güncellemeye gitti.

Resmi tatil nedeniyle salı günü piyasalar kapalı olurken, bu hafta yapılan işlemlerin takas süreçleri birer gün ileriye sarkacak.

TAKAS TAKVİMİNDE YENİ DÜZENLEME

Piyasalarda standart işleyişin dışına çıkılan bu dönemde, yatırımcıların nakit akışlarını ve pozisyonlarını yönetirken "T+2" takas kuralındaki bu değişikliği göz önünde bulundurması gerekiyor.

Borsa İstanbul’dan yapılan duyuruya göre takas tarihlerindeki güncel akış şu şekilde gerçekleşecek:

• Bugünkü İşlemler (15 Mayıs Cuma): Bugün gerçekleştirilen hisse senedi işlemlerinin takası, araya giren hafta sonu ve salı günkü resmi tatil nedeniyle 20 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.

• Pazartesi İşlemleri (18 Mayıs): 18 Mayıs Pazartesi günü yapılacak işlemlerin takas süreci ise 21 Mayıs Perşembe gününe devredecek.

• 19 Mayıs Salı: Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda hiçbir işlem gerçekleştirilmeyecek.

VİOP VE FİZİKİ TESLİMAT SÜREÇLERİ

Tatil düzenlemesi sadece pay piyasasıyla sınırlı kalmıyor. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) da 19 Mayıs Salı günü hem takas hem de endeks ve pay vadeli kontratlarındaki fiziki teslimat işlemleri askıya alınacak.

Analistler, resmi tatil öncesinde likidite ihtiyacı olan yatırımcıların takas tarihlerindeki bu "uzama"yı hesaplamaları gerektiğini hatırlatıyor.

Özellikle kredili işlem yapan ve teminat tamamlama yükümlülüğü bulunan yatırımcıların, 20 Mayıs Çarşamba gününe kadar oluşacak takas boşluğunu dikkate almaları, olası faiz maliyetlerini yönetmeleri açısından önem arz ediyor.