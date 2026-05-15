Şirket, elde edilen kârın nakit temettü olarak dağıtılmaması ve şirket bünyesinde bırakılması kararı aldı.

39 MİLYON TL KAR ELDE EDİLDİ

KAP’a yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tebliğlerine uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen finansal tablolarda, 01.01.2025 – 31.12.2025 dönemine ait 39.125.934 TL solo mali dönem kârı elde edildiği belirtildi.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

EKONOMİK BELİRSİZLİK VE FİNANSMAN MALİYETLERİ VURGUSU

Genel Kurulda kabul edilen kararın gerekçeleri arasında mevcut piyasa koşulları ön plana çıktı. Şirket yönetimi, kâr dağıtımı yapılmamasının temel nedenlerini şu şekilde sıraladı:

İşletme Sermayesi: Mevcut kârın işletme sermayesi finansmanında kullanılması.

Özkaynak Güçlendirme: Ekonomik belirsizliklere karşı şirketin finansal yapısını korumak.

Yüksek Finansman Maliyetleri: Artan borçlanma maliyetleri karşısında özkaynak kullanımının önemi.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

KAR "YEDEK AKÇE" OLARAK AYRILACAK

Yapılan müzakereler sonucunda, dönem kârının yasal yedek akçe olarak ayrılması hususundaki teklif Genel Kurul tarafından onaylandı. Bu kararla birlikte, Lüks Kadife yatırımcılarına 2025 yılı hesap dönemi için nakit kâr payı ödemesi yapılmayacak.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL Faiz Oranı %2,89 Vade 12 Ay Toplam Tutar 650.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Özet Bilgiler:

Borsa Kodu: LUKSK

Net Dönem Kârı: 39.125.934 TL

Temettü Kararı: Dağıtılmayacak (Yedek akçe olarak ayrıldı)

Karar Tarihi: 15.05.2026

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.