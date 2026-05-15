2026 yılı ilk çeyrek (2026/03) bilanço döneminin en dikkat çekici geri dönüşlerinden biri ulaştırma devinden geldi.

Türk Hava Yolları (THYAO), 2025/03 dönemindeki 1,82 milyar TL'lik zararın ardından, 2026'nın ilk çeyreğinde 9,92 milyar TL net kâr açıklayarak kâr değişiminde rekor kırdı.

Şirketin gösterdiği yüzde 645,38'lik bu performans, havacılık sektöründeki toparlanmanın en somut kanıtı oldu.

Holdingler tarafında ise Koç Holding (KCHOL) 522 milyon TL, Sabancı Holding (SAHOL) 317,5 milyon TL ve Doğan Holding (DOHOL) 333,5 milyon TL kâr açıklayarak geçen yılın zarar pozisyonundan başarıyla sıyrıldı.

YÜZDESEL ARTIŞ ŞAMPİYONU: TOASO

Listenin en yüksek yüzdesel artışını yakalayan şirket ise otomotiv devi oldu.

Tofaş Oto. Fab. (TOASO), geçen yılki 183,8 milyon TL’lik zararı geride bırakarak yaklaşık 3 milyar TL kâr elde etti.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL Faiz Oranı %2,89 Vade 12 Ay Toplam Tutar 650.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Bu sonuç, otomotiv sektöründe yüzdesel bazda yüzde 1.725,94 gibi devasa bir yükselişe işaret ediyor.

SANAYİ VE ENERJİDE İYİLEŞME BELİRGİNLEŞTİ

Enerji ve sanayi devleri de kârlılık rüzgarını arkasına aldı:

• Enerjisa (ENJSA): 1,08 milyar TL kâr ile yüzde 211,34 değişim gösterdi.

• Petkim (PETKM): 305,6 milyon TL kâr ile yüzde 109,07'lik bir sıçrama yaptı.

• Borusan Boru (BRSAN): 273,6 milyon TL kâr ile dikkat çekti.

• Kardemir D (KRDMD): 16,7 milyon TL kâr ile listeye girerek sanayideki toparlanmaya eşlik etti.

BU DÖNÜŞÜN ARKASINDA NE VAR?

Uzmanlara göre BIST 100 endeksindeki bu güçlü toparlanmanın temelinde sadece satış büyümesi değil; sıkı maliyet kontrolleri, finansal giderlerdeki düşüş ve kur farkı gelirleri yatıyor.

Bazı şirketlerde ise varlık satışları ve yeniden değerleme oranları bilançoları destekleyen ana unsurlar oldu.

2026/03 sonuçları, yatırımcılar için "zarardan kâra geçenler" listesinin önümüzdeki dönemde de yakından takip edileceğinin sinyalini veriyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.