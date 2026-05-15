Fonet Bilgi Teknolojileri(FONET), Arnavutluk’taki Spitali Rajonal Memorial Fier Hastanesi ile 330 bin euroluk HBYS hizmet sözleşmesi imzaladı. Fonet hissesi bugün yükselişte.

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş., yurt dışındaki faaliyetlerine ilişkin yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk’ta faaliyet gösteren Spitali Rajonal Memorial Fier Hastanesi ile “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Hizmet Alımı” kapsamında anlaşma sağlandı.

36 AYLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Açıklamaya göre söz konusu sözleşme 15 Mayıs 2026 tarihinde imzalanırken, anlaşmanın süresi 36 ay olarak belirlendi.

Sözleşme bedelinin ise 330 bin euro olduğu bildirildi.

HBYS HİZMETİ SUNULACAK

Fonet Bilgi Teknolojileri’nin anlaşma kapsamında hastaneye Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) hizmeti sağlayacağı belirtildi.

FONET HİSSESİ YÜKSELİŞTE

FONET hissesi bugünkü işlemlerde güçlü alımlarla dikkat çekiyor. Hisse saat 13.53 itibarıyla yüzde 3,01'lik primle 5,47 TL seviyesine ulaştı.

Fonet Bilgi den 330 bin euroluk yeni iş anlaşması, Görsel 1

