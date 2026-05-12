Güncellenen yeni paketlerle birlikte; sadece nakit promosyonlar değil, faizsiz krediler ve ek ödüllerle sağlanan toplam fayda 82 bin TL barajını aşarak tarihi zirvesine ulaştı.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

İşte Mayıs 2026 döneminin en güncel ve en yüksek avantaj sunan banka kampanyaları:

Akbank, sektörün en kapsamlı paketini sunarak rakiplerinin bir adım önüne geçti.

Nakit Promosyon: 20.000 TL’ye kadar.

Sıfır Faizli Kredi: 50.000 TL (6 ay vadeli, masrafsız).

Ek Ödüller: Fatura talimatları için 2.500 TL, emekli yakını daveti için 10.000 TL’ye varan çip para.

Şart: 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar doğrudan 20.000 TL nakit ödemeye hak kazanıyor.

Türkiye Finans: 27.000 TL nakit ve bonus + 5.000 TL yakın daveti (Toplam: 32.000 TL)

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Kuveyt Türk: Maaşa göre toplamda 27.500 TL’ye varan avantaj.

Şekerbank: Maaş aralığı ve ek kullanım şartlarıyla 27.500 TL’ye kadar ödeme.

DenizBank: 12.000 TL nakit + KMH ve fatura talimatıyla 27.000 TL toplam ödeme.

İş Bankası: 15.000 TL nakit + 10.000 TL ek avantaj (Toplam: 25.000 TL)

Garanti BBVA: 15.000 TL nakit + kart harcaması ve sigorta ile 25.000 TL toplam fayda.

TEB: 12.000 TL nakit + ek koşullarla toplam 21.000 TL paket.

QNB: 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara net 20.000 TL nakit promosyon.

Ziraat & Halkbank: Maaşa göre 8.000 TL, 10.000 TL veya 12.000 TL (SGK standart ödemeleri).

Kaynak: YeniÇağ

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.