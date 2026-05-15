Stockeys verilerine göre, çimento ve beton sektöründe PD/DD oranı 0,55'e kadar gerilerken, bazı şirketlerin değerleme çarpanlarının sektör ortalamalarının altında kaldığı görüldü. Özellikle BUCIM, OYAKC, AFYON ve GOLTS gibi hisseler "ucuz kalan" şirketler arasında öne çıktı.

PD/DD ORANINDA ÖNE ÇIKAN HİSSELER

Sektörde PD/DD ortalaması 1,99 olarak hesaplanırken, bu seviyenin altında kalan şirketler arasında BUCIM, GOLTS, AFYON, BOBET, BASCM, AKCNS, CIMSA, NUHCM, BTCIM, OYAKC ve CMENT yer aldı.

PD/DD oranı en düşük şirketin 0,55 ile BUCIM olduğu görüldü. GOLTS 0,64, AFYON ise 0,70 PD/DD oranıyla listede öne çıktı.

FK ORANINDA LMKDC VE OYAKC DİKKAT ÇEKTİ

Sektörün ortalama fiyat/kazanç (FK) oranı 15,27 seviyesinde hesaplandı.

Bu ortalamanın altında kalan hisseler arasında LMKDC ve OYAKC yer aldı. OYAKC’nin FK oranı 14,80 olurken, LMKDC'nin FK oranı ise 11,09 olarak hesaplandı.

FD/FAVÖK VE FD/NET SATIŞ VERİLERİ

Sektörde ortalama FD/FAVÖK oranı 13,28 seviyesinde gerçekleşirken, AFYON, LMKDC, BASCM, OYAKC, BOBET, CIMSA, NUHCM, AKCNS, BUCIM, CMENT ve GOLTS bu seviyenin altında kaldı.

FD/Net Satış oranında ise sektör ortalaması 1,93 olarak hesaplandı. BOBET, CMBTN, BASCM, BUCIM, AFYON, GOLTS, AKCNS, CMENT, CIMSA, NUHCM ve OYAKC sektör ortalamasının altında yer aldı.

"UCUZ" GÖRÜNÜM TEK BAŞINA YETERLİ OLMAYABİLİR

Uzmanlara göre değerleme oranları, bir şirketin piyasa değerinin faaliyet performansı, kârlılığı ve varlıklarına göre pahalı mı yoksa ucuz mu kaldığını gösteren temel göstergeler arasında yer alıyor.

Ancak sektör ortalamasının altında kalan hisselerin her zaman alım fırsatı anlamına gelmediği, düşük kârlılık, yüksek borçluluk veya geçici operasyonel risklerin de bu görünümde etkili olabileceği belirtiliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.