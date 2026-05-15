Borsa İstanbul A.Ş., KAP üzerinden yaptığı açıklamayla endeks şirketlerinde gidilecek önemli bir değişikliği duyurdu. O tarihte 8 hisse yatırım ve holding endeksinden çıkarılacak.
"Hesaplanmaya Başlayacak Yeni Sektör Endeksleri" konulu duyuru uyarınca, BIST Holding ve Yatırım Endeksi (XHOLD) kapsamında revizyona gidildi.
18 MAYIS’TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
Yapılan açıklamaya göre, girişim sermayesi yatırım ortaklığı (GSYO) sektöründe faaliyet gösteren 8 şirket, 18.05.2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere BIST Holding ve Yatırım Endeksi (XHOLD) kapsamından çıkarılacak.
KAPSAM DIŞI BIRAKILAN ŞİRKETLER
Yeni endeks düzenlemesiyle birlikte XHOLD kapsamından çıkarılan paylar şunlardır:
Gözde Girişim
Hedef Girişim
Hub Girişim
ICU Girişim
İş Girişim
Pardus Girişim
Verusatürk Girişim
