"Hesaplanmaya Başlayacak Yeni Sektör Endeksleri" konulu duyuru uyarınca, BIST Holding ve Yatırım Endeksi (XHOLD) kapsamında revizyona gidildi.

18 MAYIS’TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Yapılan açıklamaya göre, girişim sermayesi yatırım ortaklığı (GSYO) sektöründe faaliyet gösteren 8 şirket, 18.05.2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere BIST Holding ve Yatırım Endeksi (XHOLD) kapsamından çıkarılacak.

KAPSAM DIŞI BIRAKILAN ŞİRKETLER

Yeni endeks düzenlemesiyle birlikte XHOLD kapsamından çıkarılan paylar şunlardır:

BULLS GSYO

Gözde Girişim

Hedef Girişim

Hub Girişim

ICU Girişim

İş Girişim

Pardus Girişim

Verusatürk Girişim

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.