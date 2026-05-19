ABD Hazine Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye'nin elindeki ABD Hazine tahvili stoku mart ayında dikkat çeken bir düşüş kaydetti. Şubat ayında 15 milyar 715 milyon dolar seviyesinde bulunan toplam stok, mart ayında gerçekleştirilen 13 milyar 977 milyon dolarlık net satış sonrası 1 milyar 784 milyon dolara geriledi.

UZUN VADELİ TAHVİLLERDE SERT DÜŞÜŞ

Verilere göre Türkiye'nin elindeki uzun vadeli ABD tahvilleri de mart ayında önemli ölçüde azaldı. Uzun vadeli tahvil stokunda 10 milyar 258 milyon dolarlık net satış gerçekleşirken, toplam stok 839 milyon dolar seviyesine indi.

Bu kalemde ayrıca 50 milyon dolarlık değerleme değişimi yaşandığı belirtildi.

KISA VADELİ TAHVİLLERDE DE SATIŞ SÜRDÜ

Kısa vadeli ABD tahvillerinde de satış eğilimi dikkat çekti. Mart ayında 3 milyar 719 milyon dolarlık net satış yapılırken, kısa vadeli tahvil stoku 945 milyon dolara geriledi.

Önceki dönem verilerine bakıldığında Türkiye'nin toplam ABD tahvil stoku ocak ayında 16 milyar 903 milyon dolar, şubat ayında ise 15 milyar 715 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

2025 yılı aralık ayında ise toplam stok 14 milyar 3 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.