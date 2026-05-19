Petrol fiyatları haftanın yeni işlem gününde düşüş eğilimi gösterdi. Brent petrolün varil fiyatı önceki gün 112,72 dolara kadar yükselmesinin ardından günü 112,10 dolar seviyesinde tamamlarken, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik planladığı saldırıyı ertelemesi ve Rus petrolüne ilişkin yaptırım muafiyetinin uzatılması fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

BRENT PETROL YÜZDE 1,6 GERİLEDİ

Brent petrolün vadeli varil fiyatı bugün saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,6 düşüşle 110,33 dolar seviyesine geriledi.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 103,59 dolardan işlem gördü.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ NEDEN ÖNEMLİ?

Petrol fiyatlarındaki değişim yalnızca enerji piyasalarını değil, akaryakıt fiyatlarından enflasyona kadar geniş bir alanı etkiliyor. Brent petrolde yaşanan geri çekilmeler, döviz kurunda sert hareketler yaşanmaması halinde benzin ve motorin fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir etki oluşturabiliyor.

Ayrıca enerji maliyetlerinin küresel ölçekte gerilemesi, üretim ve taşımacılık giderlerinin azalmasına katkı sağlayarak enflasyon üzerindeki baskının hafiflemesine destek olabiliyor. Özellikle petrol ithalatçısı ülkeler açısından enerji faturalarının düşmesi cari denge ve ekonomik görünüm açısından da önem taşıyor.

TRUMP'IN İRAN AÇIKLAMASI FİYATLARI ETKİLEDİ

Fiyatlardaki düşüşte ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik planlanan saldırıyı ertelemesi etkili oldu.

Trump, Orta Doğu'daki bazı ülkelerin İran ile sürdürdüğü görüşmelerde anlaşmaya yaklaştıklarını belirterek, "(İran'a yeni saldırı) Bunu bir süreliğine erteledim, umarım sonsuza kadar olur, ama muhtemelen sadece bir süreliğine" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Trump, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar liderlerinin kendisini arayarak İran ile yürütülen görüşmelerde anlaşmaya yakın olunduğunu aktardıklarını söyledi.

RUS PETROLÜ İÇİN MUAFİYET UZATILDI

Petrol fiyatları üzerinde etkili olan bir diğer gelişme ise ABD Hazine Bakanı Scott Bessent tarafından duyurulan yaptırım muafiyeti kararı oldu.

Bessent, İran savaşı nedeniyle enerji sıkıntısı yaşayan ülkelerin Rus petrolü alımına imkan sağlayan yaptırım muafiyetinin 30 gün süreyle uzatıldığını açıkladı.

Bu kararla birlikte tankerlerde bekleyen Rus petrolü ve petrol ürünlerinin, ABD'nin enerji yaptırımlarını ihlal etmeden geçici olarak piyasaya sunulmasının önü açıldı.

Bessent ayrıca bu adımın ham petrol piyasasında istikrarı destekleyeceğini ve enerji açısından kırılgan ülkelere petrol akışına katkı sağlayacağını ifade etti.

TEKNİK SEVİYELER TAKİP EDİLİYOR

Analistler Brent petrolde teknik olarak 111,49 dolar seviyesini direnç, 109,26 dolar seviyesini ise destek bölgesi olarak izliyor.