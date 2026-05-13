Bakır, teknik direnç noktalarını aşarak ton başına 14 bin dolar barajının üzerine çıktı.

LME VE SHFE PİYASALARINDA ZİRVE GÖRÜLDÜ

Küresel arz kısıtlarına yönelik endişeler, emtia piyasalarında alım iştahını tetikledi.

Londra Metal Borsası (LME): Gösterge üç aylık bakır fiyatı, ton başına 14 bin 130 dolar 50 cente ulaşarak zirve tazeledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası (SHFE): En aktif bakır kontratı, %1,65 oranında değer kazanarak 108 bin 490 yuana (15 bin 974 dolar 38 cent) yükseldi.

Teknik Kırılma: Analistler, bakırın 13 bin 500 dolar seviyesindeki teknik direnci aşmasının alımları hızlandırdığını belirtti.

MADENLERDE AKSAKLIK VE LOJİSTİK RİSKLER

Fiyatlardaki yükselişin arkasında, dünyanın en büyük maden sahalarında yaşanan arz yönlü sıkıntılar yatıyor.

Endonezya: Freeport-McMoRan, Grasberg madenindeki iyileştirme çalışmalarının ancak 2027 sonunda tamamlanacağını teyit etti.

Peru: Devlet kurumu Petroperu’nun yakıt tedariki için kredi talebinde bulunması, bölgedeki madencilik operasyonları için yeni lojistik riskleri gündeme getirdi.

Genel Arz Koşulları: Sıkılaşan arz koşulları, güçlü dolar ve yüksek enflasyon baskısına rağmen fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.

KÜRESEL EKONOMİK BASKI VE DİĞER METALLER

Bakırdaki artış; Orta Doğu’daki belirsizliklerin petrol fiyatlarını yüksek tutması ve ABD’deki faiz indirimi umutlarının zayıflamasına rağmen gerçekleşti. Fed'in faiz indirimi beklentilerinin piyasa fiyatlamalarından büyük oranda çıkmasına rağmen metal piyasası genelinde pozitif bir seyir izleniyor.

LME bünyesindeki diğer metallerde de artış gözlendi:

Kalay: %1,02 artış

Alüminyum: %0,63 artış

Çinko: %0,25 artış

Sektör temsilcileri, arz yönlü aksaklıkların devam etmesi durumunda fiyatlardaki yukarı yönlü ivmenin korunabileceğini öngörüyor.

BAKIR PİYASALARIN YENİ ALTINI MI OLUYOR?

Bakır piyasasında yaşanan son hareketliliği değerlendiren uzmanlar, "kırmızı metal"in neden piyasaların yeni altını olarak görüldüğüne dair değerlendirmede bulundu.

Analistler, bakırın ton başına 13 bin 500 dolar seviyesindeki kritik teknik direnci aşmasının ardından piyasadaki pozitif algının güçlendiğini ve alımların hız kazandığını belirtiyor.

Piyasa uzmanlarına göre bakır, yüksek enflasyon ve güçlü doların yarattığı baskıya rağmen yükselişini sürdürerek, ekonomik belirsizlik dönemlerinde altına benzer bir alternatif yatırım aracı olma yolunda ilerliyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.