Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına gelen zam veya indirim açısından büyük önem taşıyan Brent petrol fiyatları yüzde 5,47'ye kadar yükselerek varil başına 105,76 doları gördü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın son teklifini reddettiğini açıklaması ve Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliğin sürmesi, enerji piyasalarında arz endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Trump, sosyal medya paylaşımında İran'ın yanıtını "Tamamen kabul edilemez" ifadeleriyle değerlendirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI ENDİŞESİ SÜRÜYOR

Şubat ayı sonunda başlayan savaşın ardından Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin büyük ölçüde durması; ham petrol, doğal gaz ve yakıt sevkiyatlarında ciddi aksamalara neden oldu. Küresel enerji arzına ilişkin kaygılar petrol fiyatları üzerindeki baskıyı artırırken, enflasyon endişeleri de yeniden gündeme geldi.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

"FİYATLARDA YENİ YÜKSELİŞ ALANI OLUŞABİLİR"

Bloomberg HT'de yer alan habere göre ING Grup NV Emtia Stratejisi Başkanı Warren Patterson, ABD ile İran arasında kısa vadede anlaşma ihtimaline yönelik iyimserliğin zayıfladığını belirtti.

Patterson, çatışmaların yeniden tırmanabileceğine yönelik endişelerin petrol fiyatlarında yeni yükseliş alanı oluşturabileceğini ifade etti.

BÖLGEDE TANSİYON YÜKSEK

Öte yandan İran'ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun bir bölümünü üçüncü bir ülkeye devretmeyi önerdiği ancak nükleer tesislerini sökmeyi kabul etmediği iddiaları gündeme geldi. The Wall Street Journal'ın haberine göre Tahran yönetimi söz konusu iddiaları yalanladı.

Pazar günü Katar açıklarında bir yük gemisine insansız hava aracıyla saldırı düzenlenmesi de bölgedeki tansiyonu artırdı. Saldırı nedeniyle gemide kısa süreli yangın çıktığı belirtildi.

SAUDI ARAMCO'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Saudi Aramco CEO’su Amin Nasser, Hürmüz Boğazı üzerinden taşımacılığın birkaç hafta daha kısıtlı kalması halinde piyasanın ancak 2027 yılında normale dönebileceğini söyledi.

Şirketin, arz kaybını telafi etmek amacıyla petrol sevkiyatlarının bir bölümünü batı kıyısındaki Yanbu Limanı üzerinden yönlendirdiği aktarıldı.