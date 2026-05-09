Fitch Ratings, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin uzun süreceği beklentisiyle 2026 ve 2027 yılına ilişkin petrol fiyat varsayımlarını yukarı yönlü revize etti.

Kuruluş, Brent petrolün mayıs-temmuz döneminde varil başına 100-110 dolar aralığında kalmasını beklerken, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıyla birlikte fiyatların eylül ayında 70 dolar seviyesine gerileyebileceğini öngörüyor.

Fitch, daha önce Hürmüz Boğazı'nın 1 ila 2 ay kapalı kalacağını varsayarken, yeni senaryoda bu sürenin yaklaşık 5 aya çıktığını bildirdi.

KÜRESEL PETROLÜN YÜZDE 20'Sİ HÜRMÜZ’DEN GEÇİYOR

Kuruluşa göre savaş öncesinde Hürmüz Boğazı'ndan günlük yaklaşık 15 milyon varil ham petrol ve 5 milyon varil petrol ürünü taşınıyordu. Bu miktar, küresel petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20'sine denk geliyor.

Fitch, boğazın kapalı kaldığı dönemde arz sıkışıklığının petrol fiyatlarını yüksek tutacağını değerlendiriyor. Kuruluş, boğazın yeniden açılmasıyla birlikte arz-talep dengesinin normale dönmesi sonucu fiyatların kademeli şekilde geri çekilebileceğini belirtti.

DOĞAL GAZ TAHMİNLERİ DE YÜKSELTİLDİ

Fitch, Avrupa'nın referans doğal gaz göstergesi olan TTF için 2026-2027 fiyat beklentilerini de yukarı yönlü güncelledi.

Revizyonda, Katar'dan Hürmüz üzerinden taşınan LNG sevkiyatlarında yaşanan kesintiler ve LNG altyapısında meydana gelen hasarın etkili olduğu ifade edildi.

OPEC VE ABD ARZI DEVREYE GİREBİLİR

Kuruluş, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının ardından petrol üretiminde hızlı toparlanma bekliyor.

Buna göre ilk etapta tankerlerde depolanan petrol piyasaya sunulacak, ardından üretimi kısılan sahalar yeniden devreye alınacak.

Fitch ayrıca, OPEC'in kapanma nedeniyle kaybolan arzı telafi etmek için maksimum kapasiteye yakın üretim yapabileceğini belirtti. Çatışma öncesinde OPEC'in günlük 3,6 milyon varillik atıl kapasiteye sahip olduğu kaydedildi.

Kuruluş, OPEC dışı üretimde de günlük yaklaşık 3 milyon varillik artış bekliyor. Bu artışın günlük 1,2 milyon varillik bölümünün ABD ve Latin Amerika'dan, yaklaşık 1 milyon varillik kısmının ise Kazakistan ve Venezuela’dan geleceği tahmin ediliyor.