Borsa İstanbul'da BIST100 endeksi geride kalan haftayı yüzde 4,29 yükselişle 15.062,65 puandan tamamladı. Endeksin yükseldiği haftada HSBC müşterilerinin işlem verileri de dikkat çekti.
HSBC 4-8 Mayıs haftasını toplam 36 milyon TL net satışla kapattı. Buna rağmen bazı hisselerde güçlü alımlar öne çıktı.
HSBC'NİN EN FAZLA ALIM YAPTIĞI HİSSELER
HSBC geçtiğimiz hafta en fazla net alım yaptığı hisseler ve işlem hacimleri şöyle oldu:
Sasa Polyester Sanayi A.Ş.: 466,7 milyon TL
Koç Holding A.Ş.: 363,9 milyon TL
Akbank T.A.Ş.: 356,9 milyon TL
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.: 223,6 milyon TL
Migros Ticaret A.Ş.: 162 milyon TL
HSBC'NİN EN FAZLA SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER
Aynı dönemde HSBC en yüksek net satış yaptığı hisseler ise şu şekilde sıralandı:
Astor Enerji A.Ş.: -593,4 milyon TL
Destek Finans Faktoring A.Ş.: -409,6 milyon TL
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.: -315,8 milyon TL
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.: -283,7 milyon TL
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.: -228,4 milyon TL
Kaynak: Matriks