Borsa İstanbul'da BIST100 endeksi geride kalan haftayı yüzde 4,29 yükselişle 15.062,65 puandan tamamladı. Endeksin yükseldiği haftada HSBC müşterilerinin işlem verileri de dikkat çekti.

HSBC 4-8 Mayıs haftasını toplam 36 milyon TL net satışla kapattı. Buna rağmen bazı hisselerde güçlü alımlar öne çıktı.

HSBC'NİN EN FAZLA ALIM YAPTIĞI HİSSELER

HSBC geçtiğimiz hafta en fazla net alım yaptığı hisseler ve işlem hacimleri şöyle oldu:

Sasa Polyester Sanayi A.Ş.: 466,7 milyon TL

Koç Holding A.Ş.: 363,9 milyon TL

Akbank T.A.Ş.: 356,9 milyon TL

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.: 223,6 milyon TL

Migros Ticaret A.Ş.: 162 milyon TL

HSBC'NİN EN FAZLA SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Aynı dönemde HSBC en yüksek net satış yaptığı hisseler ise şu şekilde sıralandı:

Astor Enerji A.Ş.: -593,4 milyon TL

Destek Finans Faktoring A.Ş.: -409,6 milyon TL

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.: -315,8 milyon TL

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.: -283,7 milyon TL

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.: -228,4 milyon TL

Kaynak: Matriks