Google Haberler

BIST100 endeksi haftayı yüzde 4,29 yükselişle tamamlarken, HSBC en fazla SASA, KCHOL ve AKBNK hisselerinde alım yaptı.

Borsa İstanbul'da BIST100 endeksi geride kalan haftayı yüzde 4,29 yükselişle 15.062,65 puandan tamamladı. Endeksin yükseldiği haftada HSBC müşterilerinin işlem verileri de dikkat çekti.

HSBC 4-8 Mayıs haftasını toplam 36 milyon TL net satışla kapattı. Buna rağmen bazı hisselerde güçlü alımlar öne çıktı.

HSBC'NİN EN FAZLA ALIM YAPTIĞI HİSSELER

HSBC geçtiğimiz hafta en fazla net alım yaptığı hisseler ve işlem hacimleri şöyle oldu:

Sasa Polyester Sanayi A.Ş.: 466,7 milyon TL
Koç Holding A.Ş.: 363,9 milyon TL
Akbank T.A.Ş.: 356,9 milyon TL
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.: 223,6 milyon TL
Migros Ticaret A.Ş.: 162 milyon TL

Tera Yatırım hangi hisseleri topladı, hangilerini sattı? (4-8 Mayıs) Tera Yatırım hangi hisseleri topladı, hangilerini sattı? (4-8 Mayıs)

HSBC'NİN EN FAZLA SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Aynı dönemde HSBC en yüksek net satış yaptığı hisseler ise şu şekilde sıralandı:

4-8 Mayıs haftasında BofA'nın en çok alış-satış yaptığı hisseler 4-8 Mayıs haftasında BofA'nın en çok alış-satış yaptığı hisseler

Astor Enerji A.Ş.: -593,4 milyon TL
Destek Finans Faktoring A.Ş.: -409,6 milyon TL
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.: -315,8 milyon TL
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.: -283,7 milyon TL
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.: -228,4 milyon TL

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Kaynak: Matriks

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uçak ve otobüs biletlerine zam! Bazı hatlarda 1.500 TL'ye ulaştıUçak ve otobüs biletlerine zam! Bazı hatlarda 1.500 TL'ye ulaştı
'Çok sert olacak' Eryılmaz'dan altın ve gümüş için kritik uyarı'Çok sert olacak' Eryılmaz'dan altın ve gümüş için kritik uyarı

Google Haberler