Motorine gelen 5,58 TL'lik indirim sonrası fiyatlar birçok şehirde 70 TL'nin altına geriledi. İşte 9 Mayıs 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. ABD ile İran arasında savaş riskini azaltabilecek diplomatik temasların güçlenmesi sonrası Brent petrol fiyatlarında geri çekilme yaşandı.

Petrol fiyatlarındaki hareketin ardından motorin grubunda 5,58 TL'lik indirim pompaya yansıdı. Araç sahipleri ise "Benzin ne kadar?", "Motorin kaç TL oldu?" ve "LPG fiyatı güncel kaç TL?" sorularını araştırmaya başladı.

MOTORİNDE 5,58 TL İNDİRİM

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 9 Mayıs Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında 5,58 TL'lik indirim uygulandı.

Brent petroldeki geri çekilmenin ardından akaryakıt tabelaları yeniden değişti.

9 MAYIS 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 63,81 TL
Motorin: 66,25 TL
LPG: 33,89 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 63,67 TL
Motorin: 66,11 TL
LPG: 33,29 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 64,78 TL
Motorin: 67,38 TL
LPG: 33,87 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 65,06 TL
Motorin: 67,65 TL
LPG: 33,69 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 66.22
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 63.81
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 40.98
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 55.6
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 45.86
Gazyağı 71.3
PETROL FİYATLARINDA GÖZLER JEOPOLİTİK GELİŞMELERDE

Uzmanlar, Orta Doğu'daki gelişmelerin Brent petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtirken, küresel enerji piyasalarında oluşabilecek yeni gelişmelerin akaryakıt fiyatlamalarında belirleyici olabileceğini ifade ediyor.

TÜRKİYE'DE AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasında yayımlanan günlük ürün fiyatları ve dolar kurundaki değişimler baz alınarak hesaplanıyor. Rafineri çıkış fiyatına ÖTV, EPDK payı ve KDV eklenmesiyle pompaya yansıyan nihai satış fiyatı oluşuyor.

