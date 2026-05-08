Bakan Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, dünya genelinde devam eden belirsizliklerin ticaret rotalarını ve talep dengelerini zorladığını belirtti.

Sanayi üretimindeki değişimleri özetleyerek, sanayi üretiminin, yılın ilk çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 0,2 oranında sınırlı bir artış gösterdiğini kaydetti.

Takvim etkilerinden arındırılmış verilerde ise yıllık bazda yüzde 1,3 oranında bir daralmanın, eksik çalışma günlerinin etkisinden kaynaklandığını ifade etti.

"KAPSAMLI TEDBİRLER DEVREDE"

Küresel ekonomideki zorlukların sanayici üzerindeki yükünü hafifletmek adına hükümetin proaktif bir tutum sergilediğini ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Jeopolitik gelişmelerin yol açtığı belirsizlik ve yüksek enerji fiyatları, küresel ölçekte ticaret ve talep üzerinde baskı oluşturuyor. Mevcut konjonktürden en az şekilde etkilenmek ve sanayimizi desteklemek amacıyla kapsamlı tedbirler alıyoruz."

SANAYİDE DİRENÇ VE DESTEK VURGUSU

Bakanlığın önceliğinin, dış kaynaklı şoklara karşı Türk sanayisinin rekabet gücünü korumak olduğunu vurgulayan Şimşek, üretimdeki ivmenin sürdürülebilir kılınması için ekonomi yönetiminin tüm araçları kullanmaya devam edeceği mesajını verdi.