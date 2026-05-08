Şirket, satış gelirlerinde hafif bir gerileme yaşamasına rağmen operasyonel kârlılık ve net kâr kalemlerinde güçlü bir büyüme sergiledi.

İşte 8 Mayıs 2026 tarihli rapora göre öne çıkan veriler:

GELİR TABLOSU: OPERASYONEL GÜÇ KORUNUYOR

Şişecam'ın verimlilik odaklı stratejisi kâr marjlarına olumlu yansıdı:

Satışlar: Geçen yılın aynı dönemine göre %3 azalarak 57,47 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Brüt Kâr: %13 artışla 15,93 milyar TL'ye yükseldi.

FAVÖK: Operasyonel kârlılık göstergesi %14 artarak 4,02 milyar TL oldu.

Net Dönem Kârı: Şirketin net kârı, bir önceki yılın ilk çeyreğine göre %15 artışla 1,88 milyar TL olarak kaydedildi.

BİLANÇO VE BORÇ YAPISINDA İYİLEŞME

Varlık yapısı ve borç yönetimindeki değişimler şu şekilde gerçekleşti:

Dönen Varlıklar: %2 artışla 158,54 milyar TL'ye ulaştı.

Net Borç: Şirket borçluluğunu %7 azaltarak 123,59 milyar TL seviyesine çekti.

Özkaynaklar: %4'lük sınırlı bir düşüşle 257,15 milyar TL olarak açıklandı.

Toplam Varlıklar: %3 azalışla 538,35 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

