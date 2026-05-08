Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE), 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Şirket, satış gelirlerinde hafif bir gerileme yaşamasına rağmen operasyonel kârlılık ve net kâr kalemlerinde güçlü bir büyüme sergiledi.

İşte 8 Mayıs 2026 tarihli rapora göre öne çıkan veriler:

GELİR TABLOSU: OPERASYONEL GÜÇ KORUNUYOR

Şişecam'ın verimlilik odaklı stratejisi kâr marjlarına olumlu yansıdı:

Satışlar: Geçen yılın aynı dönemine göre %3 azalarak 57,47 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Brüt Kâr: %13 artışla 15,93 milyar TL'ye yükseldi.

FAVÖK: Operasyonel kârlılık göstergesi %14 artarak 4,02 milyar TL oldu.

Net Dönem Kârı: Şirketin net kârı, bir önceki yılın ilk çeyreğine göre %15 artışla 1,88 milyar TL olarak kaydedildi.

BİLANÇO VE BORÇ YAPISINDA İYİLEŞME

Varlık yapısı ve borç yönetimindeki değişimler şu şekilde gerçekleşti:

Dönen Varlıklar: %2 artışla 158,54 milyar TL'ye ulaştı.

Net Borç: Şirket borçluluğunu %7 azaltarak 123,59 milyar TL seviyesine çekti.

Özkaynaklar: %4'lük sınırlı bir düşüşle 257,15 milyar TL olarak açıklandı.

Toplam Varlıklar: %3 azalışla 538,35 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

