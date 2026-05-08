Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK), 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Banka, kar payı gelirlerinde önemli bir büyüme kaydetti.

Net dönem kârı tarafında geçtiğimiz yılın yüksek baz etkisiyle bir gerileme yaşadı. İşte 8 Mayıs 2026 tarihli rapora göre öne çıkan finansal veriler:

GELİR TABLOSU PERFORMANSI

Banka, ana faaliyet gelirlerinde pozitif bir ivme yakaladı:

Kar Payı Gelirleri: Geçen yılın aynı dönemine göre %54 artışla 19,51 milyar TL seviyesine ulaştı.

Net Ücret Komisyon Gelirleri: %29 yükselerek 1,62 milyar TL olarak gerçekleşti.

Net Dönem Kârı: Geçen yılın ilk çeyreğindeki 8,11 milyar TL’lik yüksek seviyenin ardından, bu dönemde %84 azalışla 1,33 milyar TL oldu.

Net Faaliyet Kârı: %81 düşüşle 1,52 milyar TL seviyesinde kaydedildi.

BİLANÇO VE VARLIK YAPISINDA BÜYÜME

Albaraka Türk'ün bilanço büyüklüğü ve kredi hacmi genişlemeye devam ediyor:

Krediler: 2025 yıl sonuna göre %9 artarak 231,09 milyar TL'ye yükseldi.

Toplanan Fonlar: %8 artışla 301,07 milyar TL seviyesine ulaştı.

Finansal Varlıklar: %4 artışla 190,92 milyar TL oldu.

Özkaynaklar: %3'lük sınırlı bir artışla 29,43 milyar TL olarak açıklandı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

