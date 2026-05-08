Net dönem kârı tarafında geçtiğimiz yılın yüksek baz etkisiyle bir gerileme yaşadı. İşte 8 Mayıs 2026 tarihli rapora göre öne çıkan finansal veriler:

GELİR TABLOSU PERFORMANSI

Banka, ana faaliyet gelirlerinde pozitif bir ivme yakaladı:

Kar Payı Gelirleri: Geçen yılın aynı dönemine göre %54 artışla 19,51 milyar TL seviyesine ulaştı.

Net Ücret Komisyon Gelirleri: %29 yükselerek 1,62 milyar TL olarak gerçekleşti.

Net Dönem Kârı: Geçen yılın ilk çeyreğindeki 8,11 milyar TL’lik yüksek seviyenin ardından, bu dönemde %84 azalışla 1,33 milyar TL oldu.

Net Faaliyet Kârı: %81 düşüşle 1,52 milyar TL seviyesinde kaydedildi.

BİLANÇO VE VARLIK YAPISINDA BÜYÜME

Albaraka Türk'ün bilanço büyüklüğü ve kredi hacmi genişlemeye devam ediyor:

Krediler: 2025 yıl sonuna göre %9 artarak 231,09 milyar TL'ye yükseldi.

Toplanan Fonlar: %8 artışla 301,07 milyar TL seviyesine ulaştı.

Finansal Varlıklar: %4 artışla 190,92 milyar TL oldu.

Özkaynaklar: %3'lük sınırlı bir artışla 29,43 milyar TL olarak açıklandı.

