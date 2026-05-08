Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan son bildirime göre sermaye piyasası araçları ihracı kapsamında dev bir adım atıldı. SPK tarafından onaylanan 15 milyar TL’lik ihraç limiti dahilinde;

• 3,8 Milyar TL nominal değerde,

• TLREF endeksli ve değişken faizli,

• 179 gün vadeli finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışı bugün itibarıyla tamamlandı.

Ziraat Yatırım aracılığıyla gerçekleştirilen bu işlem, şirketin likidite yönetimi ve finansman stratejisi açısından kritik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

HİSSEDE REKOR SEVİYELER: YILIN ZİRVESİ

HEKTS, saat 12.12 itibarıyla 4.44 TL fiyat seviyesine ulaşarak günlük yüzde 9.9 oranında bir artışla tavan fiyata yerleşti.

Hisse, son bir haftada yüzde 29.45, son bir ayda ise yüzde 54.17 gibi agresif bir büyüme kaydederek yıllık en yüksek seviyesini (4.44 TL) bugün test etti. Toplam işlem hacmi ise 1.42 milyar TL seviyelerine ulaştı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

BIST Hisse Isı Haritası için Tıklayın!

HEKTS TEMETTÜ VERECEK Mİ?

Yatırımcıların merakla beklediği kâr payı dağıtımı (temettü) konusunda ise yönetim kurulundan dün yanıt geldi.

Şirket, 2025 yılı yasal kayıtlarında dağıtılabilir kâr matrahı oluşmaması nedeniyle bu yıl temettü dağıtılmayacağını duyurdu.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.