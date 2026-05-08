A1 Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (A1YEN), iç kaynaklarını kullanarak sermayesini güçlendirme kararı doğrultusunda yatırımcılarına yüzde 990,90909 oranında bedelsiz pay dağıtımı başlattı.

Bu karar doğrultusunda, 8 Mayıs Cuma günü itibarıyla yatırımcıların elindeki her 1 lot hisse, yaklaşık 11 lota yükselirken, hisse fiyatında da eş zamanlı bir bölünme gerçekleşti.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamaya göre, bölünme sonrası hissenin yeni işlem seviyesi belirlendi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"A1YEN.E yüzde 990,90909 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 3,667 TL"

(Not: Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamış ham değerdir.)

YATIRIMCIYI NE BEKLİYOR?

Gerçekleşen bu sermaye artırımı ile birlikte şirketin ödenmiş sermayesi artarken, hisse fiyatının nominal olarak daha erişilebilir bir seviyeye (3,667 TL) çekilmesiyle piyasadaki likiditenin artması bekleniyor.

Yatırımcıların hesaplarındaki lot sayısındaki artış gün içerisinde yansıtılacak olup, hisse senedi bugün yeni fiyatıyla işlem görmeye başlayacak.

Hızlı Bakış:



• Şirket: A1 Yenilenebilir Enerji (A1YEN)

• Bedelsiz Oranı: Yüzde 990,90909

• Eski Hisse Karşılığı: 1 Lot -> 10,90 Lot (Toplam)

• Yeni Başlangıç Fiyatı: 3,667 TL