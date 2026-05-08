Şirket, hem bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında hem de yasal kayıtlarında zarar oluşması nedeniyle temettü dağıtmama kararı aldı.

ZARAR RAKAMLARI AÇIKLANDI

Şirketin Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2025-31.12.2025 dönemine ait finansal sonuçlarına göre oluşan tablo şu şekildedir:

SPK Mevzuatına Göre: 3.115.210.956 TL tutarında dönem zararı kaydedildi.

VUK Kayıtlarına Göre: 254.242.280 TL tutarında zarar hesaplandı.

GENEL KURUL ONAYINA SUNULACAK

Açıklamada, dağıtılacak bir kâr rakamı oluşmadığı için şu kararların alındığı belirtildi:

Kâr Dağıtımı: 2025 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı yapılmayacak.

Zarar Yönetimi: Oluşan bu tutarın geçmiş yıl zararları hesabına eklenmesine karar verildi.

Onay Süreci: Bu teklif, şirketin yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak.

