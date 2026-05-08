15.000 puan eşiğinde dengelenmeye çalışan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını hafif satıcılı tamamlarken, aracı kurum bazlı veriler piyasadaki sert el değiştirmeleri gözler önüne seriyor.

BIST 100 endeksi, dün ulaştığı rekor seviyelerin ardından bugün kâr realizasyonu baskısıyla karşılaştı.

Günün ilk yarısında 15.029,26 puana gerileyen endekste, yatırımcılar hem bölgesel jeopolitik haber akışını hem de ABD’den gelecek kritik istihdam verilerini fiyatlıyor.

SEKTÖREL AYRIŞMA: BİLİŞİM YÜKSELİYOR, BANKACILIK BASKIDA

Endeks saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,07 değer kaybederken, sektörler arasında keskin bir ayrışma dikkat çekti:

• Bilişim sektörü, yüzde 1,83 yükselişle günün parlayan yıldızı oldu.

• Holding endeksi yüzde 0,61 artıda seyrederken, Bankacılık endeksi yüzde 0,40 kayıpla endeksi aşağı çeken tarafta yer aldı.

• En büyük kayıp ise yüzde 2,37 ile Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı tarafında yaşandı.

BANK OF AMERİCA SATIŞTA

Saat 14.30 itibarıyla piyasadaki likidite akışının yönü şöyle oldu:

• En Çok Satanlar: Yabancı işlemlerine aracılık eden Bank of America (BofA), 2,68 milyar TL’lik net satışla piyasadaki en büyük satıcı konumunda. BofA’yı 971 milyon TL ile A1 ve 816 milyon TL ile Ziraat Yatırım takip ediyor.

• En Çok Alanlar: Satışları karşılayan tarafta ise 1,24 milyar TL’lik net alımla Deniz Yatırım liderliği çekiyor. Alıcılar listesinde Pusula (885 milyon TL) ve Tera (795 milyon TL) dikkat çeken diğer kurumlar oldu.

ANALİZ VE BEKLENTİLER: 15.100 PUAN DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, 96,8 milyar liralık işlem hacmine ulaşan piyasada teknik seviyelerin kritik olduğunu vurguluyor. Küresel piyasalarda ABD-İran gerilimi ve ABD Tarım Dışı İstihdam verisi beklenirken, BIST 100 için şu seviyeler takip ediliyor:

• Destekler: 14.900 ve 14.800 puan

• Dirençler: 15.100 ve 15.200 puan

Öne çıkan bir diğer veri ise yurt içinde Hazine nakit dengesi olacak. Piyasaların kapanışa doğru ABD verileriyle birlikte volatilitesinin artması bekleniyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat SASA 3.53 24.961.179.084,70 % 6.01 16:21 THYAO 311.75 9.694.150.685,00 % -0.24 16:21 ASTOR 323 7.384.810.023,50 % 0.7 16:21 EREGL 40.08 6.056.571.502,90 % 4.16 16:21 ASELS 430.75 5.774.505.220,25 % 0.64 16:21 Tüm Hisseler

