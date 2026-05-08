AKSA bilançosu sonrası hedef fiyatlar güncellendi. Gedik Yatırım 15,50 TL hedef verirken, Deniz Yatırım tavsiyesini "al"a yükseltti.

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA), 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı. Finansal tabloların ardından aracı kurumlar da AKSA hissesi için hedef fiyat ve tavsiyelerini güncellemeye başladı.

Bilanço sonrası yayımlanan raporlarda, bazı kurumların hisseye yönelik olumlu beklentilerini koruduğu görüldü.

DENİZ YATIRIM TAVSİYESİNİ "AL"A YÜKSELTTİ

Deniz Yatırım, AKSA hissesi için hedef fiyatını 13,30 TL’den 14,70 TL'ye yükseltti. Kurum ayrıca tavsiyesini "tut" seviyesinden "al" seviyesine çıkardı.

GEDİK YATIRIM "ENDEKS ÜSTÜ GETİRİ" DEDİ

Gedik Yatırım ise AKSA için 15,50 TL hedef fiyat açıklarken, hisseye ilişkin "endeks üstü getiri" tavsiyesini sürdürdü.

AK YATIRIM "NÖTR" TAVSİYESİNİ KORUDU

Ak Yatırım da yayımladığı değerlendirmede AKSA hissesi için 14,20 TL hedef fiyat belirledi. Kurum, hisseye yönelik "nötr" tavsiyesini korumaya devam etti.

AKSA HİSSESİ İÇİN BEKLENTİLER NASIL ŞEKİLLENİYOR?

2026 yılının ilk çeyreğinde açıklanan finansal sonuçların ardından gelen hedef fiyat güncellemeleri, piyasalarda AKSA hissesi için olumlu beklentilerin sürdüğünü gösteriyor.

Özellikle bazı kurumların tavsiyelerini yukarı yönlü revize etmesi, yatırımcı güveninin güçlenmesine katkı sağladı. Ancak uzmanlar, küresel ekonomik gelişmeler, döviz kuru hareketleri ve hammadde maliyetlerinin hisse performansı üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirtiyor.

Yatırımcıların, aracı kurum raporlarını değerlendirirken şirketin bilanço performansı, sektör görünümü ve genel piyasa koşullarını birlikte analiz etmeleri önem taşıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

